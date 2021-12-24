ТПП ПОЗДРАВИЛА С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ УЧАЩИХСЯ ОЧАМЧЫРСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ

Из-за пандемии, уже второй год подряд сотрудники палаты посещают учебные заведения, чтобы поздравить детей с наступающими новогодними праздниками.

Сухум. 24 декабря 2021. Абхазия-информ. Каждый год в преддверии Нового года Торгово-промышленная палата Абхазии проводит новогоднюю благотворительную акцию «НАШИ ДЕТИ».

В этом году, 139 учащихся Очамчырской школы-интернат получили новогодние подарки от ТПП.

«Новый год – самый любимый праздник всех людей, особенно детей верящих в добро и в деда Мороза, способного осуществить их самые заветные желания. Каждый ребенок мечтает получить подарок к Новому году и испытать на себе новогоднее волшебство. И мы хотим, чтобы у каждого ребенка в этот чудесный праздник было сказочное настроение, и счастливая улыбка», – считают в ТПП.