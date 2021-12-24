ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 87 ЧЕЛОВЕК
Новости Суббота, 25 декабря 2021 00:42
Сухум. 24 декабря 2021. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 296 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 87 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 64 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 19, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 11, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37402 человека. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29654 человек.
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