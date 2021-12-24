ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 87 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 24 декабря 2021. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 296 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 87 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 64 пациентов – средней степени тяжести.