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Абхазия Информ

СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПАМЯТКИ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ

Новости Суббота, 25 декабря 2021 00:46
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СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПАМЯТКИ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 24 декабря 2021. Абхазия-информ. В Союзе журналистов Абхазии создана рабочая группа для разработки проекта Памятки (рекомендации) для журналистов республики, освещающих публичные мероприятия (собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования).

В соответствии с Законом о СМИ РА, в проект рекомендации будут внесены основные права и обязанности журналиста при освещении публичного мероприятия. В целях обеспечения безопасности журналистов и их защиты необходимо выработать единый для всех представителей СМИ Абхазии отличительные знаки на одежде (бейджик, головной убор, жилет, накидку и т.д.) с надписью «АКЬЫПХЬ», «АТЕЛЕХУАПШРА» или «ПРЕССА», «PRESS» и т.д.

Секретариат СЖ Абхазии обращается ко всем журналистам республики, руководителям СМИ, секретарям первичных журналистских организаций направить свои предложения ответственному секретарю СЖ Заире Цвижба, а также для оперативного реагирования своевременно информировать творческий Союз о фактах нарушении прав журналистов.

Союз журналистов будет принимать меры для соблюдения прав журналистов и их безопасности, требовать от правоохранительных органов обеспечивать права журналистов, а также их безопасность во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей, зафиксированных в законодательстве Республике Абхазия.

(Статья 46. Закона о СМИ РА: Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг).

СЖ РА будет информировать общественность о фактах препятствования журналистской деятельности, а также добиваться ответственности лиц и организаций, ограничивающих журналистов во время их работы.

(Статья 55. Закона о СМИ РА: Воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны граждан, должностных лиц государственных органов и организаций, общественных объединений законной деятельности журналистов, нарушения прав журналиста влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.)

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