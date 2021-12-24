«АМЦАХАРА»: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕСПОРЯДКИ ВО ВРЕМЯ МИТИНГА ЛЕЖИТ НА ЕГО ОРГАНИЗАТОРАХ

Прошедший 21 декабря 2021 года несанкционированный митинг оппозиции показал, что люди, совершившие силовой захват власти в 2014 году и чуть не ввергшие страну в хаос, не успокаиваются. Продолжая крайне опасный для народа и страны порочный путь, не соблюдая законы и Конституцию Республики Абхазия, продолжают нагнетать противостояние в обществе.

Для реализации своих планов и подогрева социальной напряженности оппозиция бросила на передовую молодых людей и подростков, дирижируя ими, указывая направление и задавая им темп. Для многих из "мобилизованных" на митинг молодых людей важно было просто само ощущение причастности к какому-либо действию.

Мы слышали из уст оппозиционеров призывы вооружаться, видели, как во время проведения митинга с их стороны были предприняты попытки силового захвата комплекса Правительственных зданий.

Профессиональные действия силовиков, обеспечивших в тот день охрану общественного порядка и безопасность граждан, а также сдержанность сторонников власти, не поддавшихся на провокации, не позволили развиться событиям по худшему сценарию.

Очевидно, что оппозиция перешла черту, она боится ответственности за содеянное во время митинга 21 декабря, боится соответствующих последствий и законных действий по результатам этих событий.

Оппозиция показала свое лицо и истинную причину митинга, в первую очередь, защиту личных интересов, и подтвердила свою приверженность насильственному методу борьбы за власть, опасному для стабильности и развитию страны.

Попытку возложить ответственность за заранее спланированные беспорядки во время проведения митинга на Президента и правоохранительные органы беспочвенны. Президент и правительство не раз подтверждали свою готовность к конструктивному диалогу с оппозицией по всему спектру жизненно важных для страны вопросов. Но тех, кто более пяти лет находился у власти и занимал высокие должности, разрушал страну, это не устраивает.

Не оказывая давления на правоохранительные органы страны, в тоже самое время, надеемся на тщательное, всестороннее, объективное расследование уголовного дела, возбужденного прокуратурой г. Сухум по частям 1 и 2 статьи 206 и части 1 статьи 320 УК Республики Абхазия по фактам организации и участия в массовых беспорядках, применении насилия в отношении представителя власти, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса Правительственных зданий Республики Абхазия в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей «Народно-патриотического союза Абхазии» и привлечения к уголовной ответственности организаторов, подстрекателей и зачинщиков данных преступлений.

Заявления оппозиции, их обращения, пресс-конференция, сделанные ими после митинга 21 декабря - это не что иное, как "лушая защита - это нападение". Понимая свои преступные замыслы и действия, она пытается оправдаться и защитить себя перед обманутыми сторонниками.

Народу нужна стабильность и решение всех вопросов мирным путем.

Политсовет ПП «Амцахара»

Сухум, 24 декабря 2021 г.