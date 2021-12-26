ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 54 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 25 декабря 2021. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 275 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 54 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.