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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 54 ЧЕЛОВЕК

Новости Воскресенье, 26 декабря 2021 14:58
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 54 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 25 декабря 2021. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 275 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 54 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 18, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 9, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37456 человека. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29812 человек.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 декабря 2021 15:09

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