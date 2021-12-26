НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА
Сухум. 25 декабря 2021. Абхазия-информ. 31 декабря общественный транспорт будет бесплатным и будет ходить до поздней ночи.
В новогоднюю ночь городские автобусы будут ходить до 23.30 часов.
Два автобуса будут ходить по маршруту «Маяк – Каштак» и три автобуса по маршруту «Новый район – Центральный рынок».
После небольшого перерыва, с 00.20 до 01.00 автобусы в этом направлении продолжат курсировать.
31 декабря до 22.00 троллейбусы во всех направлениях будут ходить также бесплатно для жителей и гостей города.
После перерыва, с 01.00 часов, движение троллейбусов будет возобновлено до 04.00 часов 1 января 2022 года.
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