 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

Ветераны войны вышли на политическую арену В декабре в Абхазии некурортный сезон – погода не шепчет, отдыхающих нет совсем,…
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В мире

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

13 декабря 2022. Если будет восстановлена «территориальная целостность» Грузии, Тбилиси взамен может говорить с Россией…
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Новости Воскресенье, 26 декабря 2021 15:01
Оцените материал
(0 голосов)
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Сухум. 25 декабря 2021. Абхазия-информ. 31 декабря общественный транспорт будет бесплатным и будет ходить до поздней ночи.

В новогоднюю ночь городские автобусы будут ходить до 23.30 часов.

Два автобуса будут ходить по маршруту «Маяк – Каштак» и три автобуса по маршруту «Новый район – Центральный рынок».

После небольшого перерыва, с 00.20 до 01.00 автобусы в этом направлении продолжат курсировать.

31 декабря до 22.00 троллейбусы во всех направлениях будут ходить также бесплатно для жителей и гостей города.

После перерыва, с 01.00 часов, движение троллейбусов будет возобновлено до 04.00 часов 1 января 2022 года.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 декабря 2021 15:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 54 ЧЕЛОВЕК ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФАКТУ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.