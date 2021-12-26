ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФАКТУ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В СУХУМЕ

Личный состав МВД ориентирован на установление лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе и в части незаконного приобретения, хранения и распространения психотропных веществ среди участников массовых беспорядков.

Сухум. 25 декабря 2021. Абхазия-информ. Министерство внутренних дел Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков, имевших место в Сухуме 21 декабря.

Кроме того, предусмотренные законом действия также направлены на установление лиц из числа гражданских, пострадавших от противоправных действий участников массовых беспорядков.

Данные мероприятия МВД Абхазии проводит в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному столичной прокуратурой по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил «Народно-патриотический союз Абхазии» несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.