ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФАКТУ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В СУХУМЕ
Сухум. 25 декабря 2021. Абхазия-информ. Министерство внутренних дел Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков, имевших место в Сухуме 21 декабря.
Личный состав МВД ориентирован на установление лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе и в части незаконного приобретения, хранения и распространения психотропных веществ среди участников массовых беспорядков.
Кроме того, предусмотренные законом действия также направлены на установление лиц из числа гражданских, пострадавших от противоправных действий участников массовых беспорядков.
Данные мероприятия МВД Абхазии проводит в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному столичной прокуратурой по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил «Народно-патриотический союз Абхазии» несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.
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