НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

При исследовании изъятого специалистами экспертно-криминалистического центра МВД установлено, что данное вещество является наркотическим средством каннабис, т.е «марихуанна», общим весом 131.36 грамм.

Наркотическое средство незаконно перевозил житель села Дзыгута Сухумского района. Автомобиль под управлением Маркосян Ромика Оганесовича 1968 г.р. сотрудники УКОН остановили по улице Джелия в г. Сухум у продуктового магазина. В багажном отсеке своего автомобиля среди технических средств гражданин Маркосян хранил две пластмассовые емкости, внутри которых находилось серо-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом.

Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. Оперативные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД, в результате чего изъято наркотическое вещество в особо крупном размере.

В отношении гражданина Маркосян следственным отделом УВД г. Сухум по ч. 3 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, последнему вменяется незаконные приобретение, перевозка, хранение наркотического средства в особо крупном размере.

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Сотрудники ОУР УВД по Гаграскому району в ходе проведения оперативных мероприятий в г. Гагра по ул. Авидзба задержали Капба Руслана Львовича 1976 г.р. Последний управлял автомобилем марки «Ниссан» за г.н.з. А037АМ. При осмотре автотранспортного средства вышеуказанного гражданина было обнаружено и изъято наркотическое вещество каннабис, т. е. «марихуана».

На момент задержания гражданин Капба пребывал в состоянии наркотического опьянения, экспертами наркологического диспансера МЗ РА установлен факт потребления последним наркотического средства «метадон», а так же «марихуаны». Гражданин Капба за нарушение ст. 45 КоАП РА подвергнут административному наказанию в виде ареста сроком на 15 суток и водворен в ИВС.

По факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении Капба Руслана по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело.

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Наркотическое вещество изъято сотрудниками ОУР ОВД по Сухумскому району у жителя города Гудаута Бигвава Астана Игоревича 1998 г.р.

Сотрудники милиции задержали гражданина на посту ГАИ «ЭШЕРА» . При личном досмотре у гражданина изъято наркотическое вещество «марихуана».

Бигвава Астану вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 с. 223 УК РА, расследование проводит орган предварительного следствия ОВД по Сухумскому району. Бигвава отпущен под подписку о невыезде.

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Сотрудниками ОУР и МОБ Цандрипшского ОВД УВД по Гагрскому району в ходе реализации оперативной информации в селе Амзара по месту своего проживания задержан Тепулян Ованес Андроникович 1956 г.р.

В ходе обследования домовладения последнего сотрудниками милиции было обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана».

За незаконное хранение наркотического вещества в отношении гражданина Тепулян О.А по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.