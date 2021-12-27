НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. Оперативные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД, в результате чего изъято наркотическое вещество в особо крупном размере.
Наркотическое средство незаконно перевозил житель села Дзыгута Сухумского района. Автомобиль под управлением Маркосян Ромика Оганесовича 1968 г.р. сотрудники УКОН остановили по улице Джелия в г. Сухум у продуктового магазина. В багажном отсеке своего автомобиля среди технических средств гражданин Маркосян хранил две пластмассовые емкости, внутри которых находилось серо-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом.
При исследовании изъятого специалистами экспертно-криминалистического центра МВД установлено, что данное вещество является наркотическим средством каннабис, т.е «марихуанна», общим весом 131.36 грамм.
В отношении гражданина Маркосян следственным отделом УВД г. Сухум по ч. 3 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, последнему вменяется незаконные приобретение, перевозка, хранение наркотического средства в особо крупном размере.
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Сотрудники ОУР УВД по Гаграскому району в ходе проведения оперативных мероприятий в г. Гагра по ул. Авидзба задержали Капба Руслана Львовича 1976 г.р. Последний управлял автомобилем марки «Ниссан» за г.н.з. А037АМ. При осмотре автотранспортного средства вышеуказанного гражданина было обнаружено и изъято наркотическое вещество каннабис, т. е. «марихуана».
На момент задержания гражданин Капба пребывал в состоянии наркотического опьянения, экспертами наркологического диспансера МЗ РА установлен факт потребления последним наркотического средства «метадон», а так же «марихуаны». Гражданин Капба за нарушение ст. 45 КоАП РА подвергнут административному наказанию в виде ареста сроком на 15 суток и водворен в ИВС.
По факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении Капба Руслана по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело.
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Наркотическое вещество изъято сотрудниками ОУР ОВД по Сухумскому району у жителя города Гудаута Бигвава Астана Игоревича 1998 г.р.
Сотрудники милиции задержали гражданина на посту ГАИ «ЭШЕРА» . При личном досмотре у гражданина изъято наркотическое вещество «марихуана».
Бигвава Астану вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 с. 223 УК РА, расследование проводит орган предварительного следствия ОВД по Сухумскому району. Бигвава отпущен под подписку о невыезде.
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Сотрудниками ОУР и МОБ Цандрипшского ОВД УВД по Гагрскому району в ходе реализации оперативной информации в селе Амзара по месту своего проживания задержан Тепулян Ованес Андроникович 1956 г.р.
В ходе обследования домовладения последнего сотрудниками милиции было обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана».
За незаконное хранение наркотического вещества в отношении гражданина Тепулян О.А по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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