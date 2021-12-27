 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

Ветераны войны вышли на политическую арену В декабре в Абхазии некурортный сезон – погода не шепчет, отдыхающих нет совсем,…
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В мире

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

13 декабря 2022. Если будет восстановлена «территориальная целостность» Грузии, Тбилиси взамен может говорить с Россией…
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Понедельник, 27 декабря 2021 14:36
Оцените материал
(0 голосов)
НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. Оперативные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД, в результате чего изъято наркотическое вещество в особо крупном размере.

Наркотическое средство незаконно перевозил житель села Дзыгута Сухумского района. Автомобиль под управлением Маркосян Ромика Оганесовича 1968 г.р. сотрудники УКОН остановили по улице Джелия в г. Сухум у продуктового магазина. В багажном отсеке своего автомобиля среди технических средств гражданин Маркосян хранил две пластмассовые емкости, внутри которых находилось серо-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом.

При исследовании изъятого специалистами экспертно-криминалистического центра МВД установлено, что данное вещество является наркотическим средством каннабис, т.е «марихуанна», общим весом 131.36 грамм.

В отношении гражданина Маркосян следственным отделом УВД г. Сухум по ч. 3 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, последнему вменяется незаконные приобретение, перевозка, хранение наркотического средства в особо крупном размере.

***

Сотрудники ОУР УВД по Гаграскому району в ходе проведения оперативных мероприятий в г. Гагра по ул. Авидзба задержали Капба Руслана Львовича 1976 г.р. Последний управлял автомобилем марки «Ниссан» за г.н.з. А037АМ. При осмотре автотранспортного средства вышеуказанного гражданина было обнаружено и изъято наркотическое вещество каннабис, т. е. «марихуана».

На момент задержания гражданин Капба пребывал в состоянии наркотического опьянения, экспертами наркологического диспансера МЗ РА установлен факт потребления последним наркотического средства «метадон», а так же «марихуаны». Гражданин Капба за нарушение ст. 45 КоАП РА подвергнут административному наказанию в виде ареста сроком на 15 суток и водворен в ИВС.

По факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении Капба Руслана по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело.

***

Наркотическое вещество изъято сотрудниками ОУР ОВД по Сухумскому району у жителя города Гудаута Бигвава Астана Игоревича 1998 г.р.

Сотрудники милиции задержали гражданина на посту ГАИ «ЭШЕРА» . При личном досмотре у гражданина изъято наркотическое вещество «марихуана».

Бигвава Астану вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 с. 223 УК РА, расследование проводит орган предварительного следствия ОВД по Сухумскому району. Бигвава отпущен под подписку о невыезде.

***

Сотрудниками ОУР и МОБ Цандрипшского ОВД УВД по Гагрскому району в ходе реализации оперативной информации в селе Амзара по месту своего проживания задержан Тепулян Ованес Андроникович 1956 г.р.

В ходе обследования домовладения последнего сотрудниками милиции было обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана».

За незаконное хранение наркотического вещества в отношении гражданина Тепулян О.А по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 27 декабря 2021 14:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФАКТУ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В СУХУМЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.