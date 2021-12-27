ПРОВЕРКА МЕСТ ПРОДАЖИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. Сотрудники ПСО г. Сухум провели инспекционную проверку мест продажи пиротехнических изделий. В частности были проверены торговые точки в районе Центрального рынка, площади Свободы у главной новогодней ёлки, а также мелкие уличные продавцы.

По словам сотрудников столичного поисково-спасательного отряда существенные нарушения были выявлены в специализированном магазине по продаже пиротехники в районе Центрального рынка. Отсутствовала пожарная сигнализация, не было первичных средств пожаротушения. Не было также информационных стендов, которые предоставляли бы информацию покупателям о правилах продажи, хранения и эксплуатации пиротехнических изделий.

По данному факту проверяющие составили административные протоколы на предмет устранения наличествующих нарушений.