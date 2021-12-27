ВИЗИТ К КОЛЛЕГАМ ДОНБАССА

Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром, генералом-лейтенантом Львом Квициния, прибыла с рабочей поездкой на Донбасс.

В ходе поездки абхазские спасатели примут участие в официальных мероприятиях по празднованию Дня спасателя в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

В рамках поездки сотрудники МЧС Абхазии проведут благотворительную акцию, в ходе которой донбасские дети с ограниченными возможностями получат подарки из Абхазии.