ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба с днём рождения.
В поздравительном адресе, в частности, говорится:
«Уважаемый Александр Золотинскович,
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!
Высоко оцениваю Ваш личный вклад в развитие российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнёрства. Уверен, что активная слаженная работа по линии органов государственной власти создает прочный фундамент для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества на благо народов наших стран, в интересах стабильности и безопасности в регионе».
Дмитрий Медведев пожелал Александру Анквабу доброго здоровья, благополучия и новых успехов в работе.