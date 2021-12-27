ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Высоко оцениваю Ваш личный вклад в развитие российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнёрства. Уверен, что активная слаженная работа по линии органов государственной власти создает прочный фундамент для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества на благо народов наших стран, в интересах стабильности и безопасности в регионе».



Дмитрий Медведев пожелал Александру Анквабу доброго здоровья, благополучия и новых успехов в работе.