ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА И ИНВАЛИДАМ-КОЛЯСОЧНИКАМ

Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. В связи с предстоящим празднованием Нового года, глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи многодетным семьям (имеющим четверых и более детей), инвалидам с детства до шестнадцати лет, а также инвалидам-колясочникам.