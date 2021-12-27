ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА И ИНВАЛИДАМ-КОЛЯСОЧНИКАМ
Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. В связи с предстоящим празднованием Нового года, глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи многодетным семьям (имеющим четверых и более детей), инвалидам с детства до шестнадцати лет, а также инвалидам-колясочникам.
«Управлению социального обеспечения Администрации города Сухум осуществить выплату единовременной материальной помощи в сумме: 840 663 (восемьсот сорок тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек с учётом обязательных налоговых платежей для зачисления 269 (двумстам шестидесяти девяти) получателям», – говорится в распоряжении.
Выплату произведут за счёт средств резервного фонда Администрации города Сухум.
Об этом сообщает сайт столицы.