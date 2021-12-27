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Абхазия Информ

ВОСЕМЬ КОМПОЗИЦИЙ КОМПОЗИТОРА ХИБЛЫ АМИЧБА ВОШЛИ В ИТОГОВЫЙ СБОРНИК СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ ФРГ

Новости Понедельник, 27 декабря 2021 15:32
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ВОСЕМЬ КОМПОЗИЦИЙ КОМПОЗИТОРА ХИБЛЫ АМИЧБА ВОШЛИ В ИТОГОВЫЙ СБОРНИК СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ ФРГ

Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. Союз композиторов ФРГ опубликовал итоговый сборник за 2021 год, в который вошли восемь композиций композитора Хиблы Амичба.

«Очень благодарна Союзу за включение в список лучших премьер за год восьми моих композиций!

Благодарю автора текстов к пяти из них Ульяну Обыночную, в т. ч. и к гимну «Блессинг», вместе с Ларисой Шебзуховой и Владимиром Зантария; всех исполнителей – дуэт сестер Берзения, Иванну Нельсон (блестящая пианистка, концертмейстер), Наталью Нежинскую (исполнительница романса на стихи Ульяны «Моя любовь на расстоянии»), Милу Димитрову-Логиновских (исполнительница песни «The secret of your eyes»), Анну Лукшину («Oriental melody of love») – вы украсили своими исполнением мой авторский вечер музыки в Берлине, благодаря вам они состоялись, спасибо огромное!

Желаю всем вам здоровья и творческого вдохновения в наступающем году!» – написала Хибла Амичба на своей странице в Facebook.

Хибла Амичба является полномочным представителем МИД Абхазии в Германии.

Об этом сообщает Апсадгьыл-инфо.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 27 декабря 2021 15:33

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