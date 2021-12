ВОСЕМЬ КОМПОЗИЦИЙ КОМПОЗИТОРА ХИБЛЫ АМИЧБА ВОШЛИ В ИТОГОВЫЙ СБОРНИК СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ ФРГ

Благодарю автора текстов к пяти из них Ульяну Обыночную, в т. ч. и к гимну «Блессинг», вместе с Ларисой Шебзуховой и Владимиром Зантария; всех исполнителей – дуэт сестер Берзения, Иванну Нельсон (блестящая пианистка, концертмейстер), Наталью Нежинскую (исполнительница романса на стихи Ульяны «Моя любовь на расстоянии»), Милу Димитрову-Логиновских (исполнительница песни «The secret of your eyes»), Анну Лукшину («Oriental melody of love») – вы украсили своими исполнением мой авторский вечер музыки в Берлине, благодаря вам они состоялись, спасибо огромное!

Желаю всем вам здоровья и творческого вдохновения в наступающем году!» – написала Хибла Амичба на своей странице в Facebook.

Хибла Амичба является полномочным представителем МИД Абхазии в Германии.

Об этом сообщает Апсадгьыл-инфо.