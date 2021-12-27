ДВЕ ТЫСЯЧИ ПОДАРКОВ ДЕТЯМ
Новости Понедельник, 27 декабря 2021 15:43
Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. В преддверии волшебного и самого сказочного и долгожданного праздника Нового года Администрация города во главе с Бесланом Эшба поздравили работников подведомственных образовательных учреждений и обучающихся. В дошкольные образовательные учреждения направлены 2 тысячи подарков, для каждого воспитанника.
Управление образования столицы поздравляем всех с наступающим Новым годом!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и вдохновения на новые свершения!
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