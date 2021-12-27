МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба с днём рождения.
В поздравительном адресе, в частности, говорится:
«Уважаемый Александр Золотинскович,
от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в развитие российско-абхазских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что активная работа на правительственном уровне будет способствовать развитии торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, создаст благоприятные условия для реализации новых перспективных проектов в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам России и Абхазии».
Михаил Мушистин пожелал Александру Анквабу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной деятельности.