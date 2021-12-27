МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в развитие российско-абхазских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что активная работа на правительственном уровне будет способствовать развитии торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, создаст благоприятные условия для реализации новых перспективных проектов в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам России и Абхазии».

Михаил Мушистин пожелал Александру Анквабу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной деятельности.