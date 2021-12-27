ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ГМС АБХАЗИИ ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Уплачена госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РА – 1 700 ₽;

Принято всего ходатайств о выдаче приглашения на въезд в РА – 1;

Принято всего заявлений от иностранных граждан для получения визы – 536;

Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. Государственная миграционная служба Абхазии отчиталась о проделанной работе за ноябрь 2021 года.

Уплачено госпошлины за выдачу рабочих виз – 1 606 800 ₽.

Поставлено на миграционный учет – 211 человек;

Прошли медицинское обследование – 369 человек;

Выявлено:

ВИЧ-инфицированных – 0;

Больных с гепатитом В – 28 человек;

Больных с гепатитом С – 5 человек.

Легализовано (Принято заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов) 306 человек, из них патентов – 45;

в том числе заявлений от иностранных граждан женского пола – 27.

Принято всего заявлений от работодателей - 22.

Уплачена государственная пошлина иностранными гражданами за выдачу разрешений на работу на сумму – 1 468 530 ₽.

Уплачена государственная пошлина иностранными гражданами за выдачу патента на сумму 379 260 ₽.

Уплачена государственная пошлина работодателями за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы на сумму 586 500 ₽.

Направлено в суд в административном порядке – 24 дела.

Направлено в Арбитражный суд РА – 0.

Выдворено иностранных граждан за пределы РА – 0.

Общая сумма от штрафных санкций 15 000 ₽.

За медицинское обследование в виде госпошлины зачислено в бюджет от иностранных граждан 885 600 ₽.

Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС РА 4 057 790 ₽.