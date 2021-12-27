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Абхазия Информ

ХАЗРЕТ СОВМЕН ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ 50 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Понедельник, 27 декабря 2021 21:24
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ХАЗРЕТ СОВМЕН ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ 50 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. Экс-президент Республики Адыгея Хазрет Совмен передал Абхазии 50 млн рублей.

В результате телефонных переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания Хазретом Совменом было принято решение о выделении Абхазии 50 миллионов рублей из личных средств.

Глава государства выразил слова глубокой благодарности за оказанную поддержку и помощь.

«Мы ценим Ваше внимание и человеческое тепло по отношению к народу Абхазии», – сказал президент.

Бжания и Совмен обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19, а также ряд других вопросов.

Напомним, что Хазрет Совмен уже третий раз оказывает солидную помощь республике. На сегодняшний день она составила 150 млн рублей.

Аслан Бжания и Хазрет Совмен обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 27 декабря 2021 21:26

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