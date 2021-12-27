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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРОЕКТ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «МОСКВА РЕЗОРТ»

Новости Понедельник, 27 декабря 2021 21:26
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В СУХУМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРОЕКТ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «МОСКВА РЕЗОРТ»

Сухум. 27 декабря 2021. Абхазия-информ. Презентация проекта гостиничного и апартаментного комплекса «Москва Резорт» прошла в Кабинете министров.

В мероприятии приняли участие президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства, депутаты парламента.

Российскую делегацию возглавил инвестор проекта, экс-губернатор Краснодарского края председатель совета директоров Агрокомплекс им. Н. Ткачева Александр Ткачев.

Выступая перед собравшимися, Аслан Бжания подчеркнул, что этот инвестиционный проект беспрецедентный для Абхазии по своему масштабу.

Гостиничный и апартаментный комплекс «Москва Резорт» будет построен в Пицунде, территория комплекса - более 45 га. Объем инвестиций составит около 20 млрд рублей. В главном здании гостиницы будет 700 номеров.

В своем выступлении Александр Ткачев отметил, что Абхазия и её столица меняются к лучшему, отремонтировано много зданий.

«Я помню Абхазию и город Сухум с 2000 года. Я видел ту Абхазию, и конечно, это было тяжелейшее время, было много разрушенных зданий и площадей, но прошло 20 лет и разница существенная», – сказал Ткачев.

Он отметил, что для дальнейшего развития страны необходимы инвестиции, невозможно рассчитывать только на свои силы.

«Есть свои риски, озабоченности и руководство страны принимает не простое решение, но жить как в консервной банке, рассчитывать только на свои силы - это тупиковый путь, который ни к чему не приведет», – отметил он.

Ткачев также подчеркнул, что для привлечения инвесторов необходимо создавать благоприятные условия и отметил, что новая команда во главе с президентом уже немало для этого сделала.

«Это движение не может быть односторонним. Инвестор идет туда, где его ждут, где благоприятные условия», – сказал Александр Ткачев.

Он также рассказал подробно о самом проекте и подчеркнул, что это современный и экологичный проект и таких масштабных проектов нет даже в России. По замыслу инвесторов, новый комплекс должен вписаться в природный ландшафт. Фасад гостиницы по проекту украшен вертикальными садами. Уже на стадии строительства объект даст до 1500 рабочих мест и около 1000 работников необходимо будет в дальнейшем для обслуживания комплекса. Также объект привлечет значительное количество туристов круглогодично.

Ткачев напомнил, что в советское время Абхазия была топовым курортом в Союзе, куда ехали отдыхать состоятельные туристы и этот тренд и имя Абхазии на туристическом рынке необходимо возвращать, создавать больше 4-5 звездочных отелей и привлекать состоятельных туристов.

Над проектом комплекса «Москва Резерт» работали европейские архитекторы из двух крупных компаний. Архитектор из Италии Рокко Валентини представил собравшимся проект по Zoom. «Проект, который мы разрабатываем, находится в красивейшем месте, рядом с морем, озером и реликтовым сосновым лесом. Мы позиционируем наш проект, как эко-проект, он будет встроен в ландшафт», – сказал архитектор.

Генеральный директор компании «Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс» Александр Саурин отметил, что опыт реализации подобных проектов у них есть, и сомневаться в успехе не приходится. Их компания уже реализует подобный проект международного масштаба, который осуществлен уже на 30%.

Он также рассказал, что уже сделано для продвижения проекта и в первую очередь отметил гармонизацию законодательств России и Абхазии, которая осуществляется под руководством президента и закладывает правовой фундамент для того, чтобы реализация столь масштабных проектов становилась возможной. Он также подчеркнул, что осуществление этого проекта важно, чтобы и в дальнейшем крупные проекты стали возможны.

Премьер-министр Александр Анкваб поддержал проект и подчеркнул, что такие проекты необходимы для развития экономики страны и ухода от дотаций.

«Сегодня мы находимся в той стадии, когда надо защищать не сами инвестиции, а приходится защищать в полемике саму идею инвестиций. Вот в чем проблема. Правительство Абхазии говорило и будет говорить – без серьезных инвестиций нам самостоятельно сдвинуть с этой точки абхазскую экономику невозможно. Это фантазии, часто пахнущие блефом. А нам не до фантазий и не до блефа. Надо улучшать жизнь наших граждан и поэтому то, что сегодня предлагается, достойно уважения и срочной поддержки. По-другому ничего не получится», – сказал премьер-министр.

К строительству объекта планируется приступить уже в 2022 году и завершить его в течение трех лет.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 27 декабря 2021 21:30

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