ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 140 ЧЕЛОВЕК

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 28 декабря 2021. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 27 декабря проведено у 640 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 140 из них.

В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 19, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались трое мужчин 49, 55, и 82 лет, а также женщина 78 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37596 человек. Зарегистрировано 555 летальных случаев. Выздоровели 30067 человек.