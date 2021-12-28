СОТРУДНИКИ МНС ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Сухум. 28 декабря 2021. Абхазия-информ. Коллектив Центрального Аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия присоединился к новогодним акциям, проводимым благотворительными фондами страны.



В канун Нового года сотрудниками ведомства за счет собственных средств организована помощь в приобретении продовольственных товаров и бытовой техники (обогревателей) 4 семьям, подопечным благотворительного Фонда «Баракьат», а также Волонтерского Движения «Анна София».