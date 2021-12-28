СОСЛАН САЛАКАЯ ВОЗГЛАВИЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АБХАЗСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Сослан Шотович Салакая 1965 г.р.. Родился в Сухуме в семье сотрудников Сухумского педагогического института им. А. М. Горького.

В 1982 году окончил среднюю школу имени Лакобы в Сухуми[2]. В 1982—1987 годах учился на историческом факультете Абхазского государственного университета. В 1987-1990 гг. – аспирант Института абхазского языка, литературы и истории. Ученик Георгия Алексеевича Дзидзария

С 1991 года работал учителем, затем – главным специалистом по истории, археологии и этнологии. С 2002 года на научной работе. В 2011-2017 годах был заместителем директора Абхазского института гуманитарных исследований.

Во время президентских выборов в Абхазии в 2019 году – был кандидатом в премьер-министры в команде кандидата в президенты Артура Анкваб. В первом туре Анкваб набрал 1403 голоса (1,7 %) и занял 8-е место.

Сакалая – кандидат исторических наук (2009), тема диссертации «Проблемы истории Абхазии XIX – начала XX веков в абхазской советской науке».

Преподаёт в Абхазском государственном университете, (Сухум), доцент кафедры истории, археологии и этнологии. Старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований.