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Абхазия Информ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – ДЕТЯМ

Новости Вторник, 28 декабря 2021 22:25
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – ДЕТЯМ

Сухум. 28 декабря 2021. Абхазия-информ. В преддверии Нового года Сухумский офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) передал детскому фольклорному ансамблю «Самурзакан», а также другим детским творческим группам при Доме культуры г. Гал, музыкальные инструменты: семь  ачамгуров, флейту, саксофон, гитарные и басовый усилители, беспроводные системы для гитары, профессиональный микшерный пульт и др.

Музыкальные инструменты были закуплены ЮНИСЕФ при финансовой поддержке Шведского агентства международного развития (CИДА). Глава Сухумского офиса Детского фонда ООН Оливье Тонэ отметил, что право на досуг, а также право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях  свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством являются очень важными для детей. Оно  закреплено в Конвенции о правах ребенка, которой руководствуется ЮНИСЕФ и где изложены основные задачи организации. В Абхазии, как и во всем мире, ЮНИСЕФ уделяет особое внимание расширению возможностей для развития детей и созданию условий для полной реализации их потенциала.

«Мы надеемся, что музыкальные инструменты, переданные ансамблю «Самурзакан», помогут преподавателям и детям, которые будут на них заниматься, двигаться дальше, совершенствоваться и раскрывать  свои возможности в полной мере», – отметил Оливье Тонэ.

Детский ансамбль «Самурзакан» был создан в 1997 году. Коллектив неоднократно становился победителем и призером конкурсов, фестивалей в Абхазии и за ее пределами.   

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 28 декабря 2021 22:29

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