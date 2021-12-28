АЛМАС ДЖАПУА: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД МЕШАЕТ РЕФОРМИРОВАТЬ КОНСТИТУЦИЮ

Депутат Алмас Джапуа рассказал, что около года назад инициативная группа из числа представителей общественности, в том числе и юристов, обратилась в Парламент, чтобы обсудить вопрос внесения поправок в ряд статей Конституции. Это обсуждение инициативной группы вылилось в достаточно объемную работу, проделанную юристами и судьями Верховного суда. Получился достаточно объемный документ, предусматривавший большое количество изменений, в том числе и технических.

«Больше года назад в рабочем порядке, не регистрируя законопроект, начались обсуждения внутри Парламента. В конечном итоге после согласования с депутатами, в том числе и с Комиссией по конституционной реформе при президенте, за подписью более 20 депутатов данная инициатива поступила в Конституционный суд. После трех месяцев пришел ответ Конституционного суда, в котором они отказывают в рассмотрении данной инициативы», – сказал Джапуа. Он отметил, что за время работы КС у парламента было три конституционных инициативы. Трижды Парламент представлял свои предложения по поправкам к основному закону страны и ни разу не получили одобрения Конституционного суда.

«Главная задача парламента – изменение законодательства, но у нас сложилась уникальная ситуация, при которой реализовывать свое право по изменению основного законодательства, у нас фактически нет», – сказал депутат.

Он отметил, что мотивационная часть отказа настолько краткая, что окончательно понять ее невозможно, а само описание отказа большое.

«Каждый раз, когда мы посылаем законопроекты по поправкам в Конституцию, не соответствует главе 7, речь заключается в том, что все отсылки к референдуму – это настолько размытая формулировка, что в целом можно подвести под нее что угодно. Очевидно, что даже после референдума принятый законопроект, опять будет рассматривать конституционный суд, чтобы одобрить», – добавил Джапуа. Он проинформировал, что технических разногласий, даже среди тех, кто обсуждал проект, было достаточно много, однако сама идея реформирования Конституции и базовые задачи реформирования были одобрены всеми подписантами.

«Мы встречались с Комиссией по конституционной реформе при президенте, там разнородная политическая среда, но встреча была очень конструктивной, люди совершенно точно понимали, о чем говорят, у них были проработанные вещи и часть их предложений перекочевала в этот проект», – сказал Джапуа.

Он кратко ознакомил с проектом, а это достаточно объемный документ. Часть предлагаемых поправок, по словам Джапуа, это техническая редакция. Предлагалось введение смешанная система выборов депутатов парламента, введение системы дополнительных цензов, рассматривался вопрос ликвидации должности вице-президента, вопрос назначения и отстранения генпрокурора, подотчетности министерств и ведомств парламенту и др. Рассматривался также вопрос о высшем совете правосудия.

Алмас Джапуа сказал, что все желающие могут ознакомиться с проектом депутатских предложений и заключением Конституционного суда на его сайте.

«Основные проблемы нашего государства лежат не в плоскости каких-то личностей, а в дисбалансе системы, который раз за разом приводит к катаклизмам. Она имеет ряд существенных изъянов. Только ленивый за 30 лет не говорил о реформе Конституции. При этом все попытки ее редактировать или внести изменения всякий раз упираются в нежелание что-то менять. С большим уважением отношусь к членам Конституционного суда, но как орган Конституционный суд превратился в антиконституционный суд, в суд, который призван не помогать с реформированием Конституции, а быть инструментом, чтобы не дать ее реформировать», – сказал Джапуа.

Депутат не верит в то, что в предложенном парламентариями документе не было ничего, что можно было бы разрешить обсудить в парламенте. Ранее было еще два проекта, он Конституционный суд также посчитал их противоречащими главе 7 действующей Конституции.

Алмас Джапуа рассказал, что в момент сдачи этого проекта он спросил в канцелярии Конституционного суда, какой номер входящих инициатив по счету. «Это четвертая инициатива, три из которых – от Парламента. Все 4 документа отклонены, – заметил он. – Мы при прошлом созыве парламента создали такой инструмент, как Конституционный суд. На содержание пяти судей Конституционного суда тратятся несколько десятков миллионов рублей в год. Они же за несколько лет рассмотрели три входящих документа по поправкам к Конституции и все отклонили. У меня, как у законодателя, вопрос, зачем я голосовал за такой орган, если они в конечном итоге стали главным блокирующим органом конституционных изменений».

При этом Джапуа отметил, что комиссия по конституционной реформе проделала достаточно большой, титанический труд. Они представят проект президенту. Что в лучшем случае может произойти? Президент внесет проект в Конституционный суд, а Конституционный суд откажет.

Алмас Джапуа сказал, что основной закон страны, который был принят почти 30 лет назад, не может соответствовать сегодняшним требованиям.

Депутат Алхас Джинджолия зачитал выдержки из обращения и отметил, что предложения о поправках к Конституции могут вносить президент, не менее одной трети депутатского корпуса или не менее 10 тысяч граждан страны, но достаточно даже трех голосов судей Конституционного суда, чтобы вынести отрицательный вердикт и не допустить документ к обсуждению в парламенте. Джинджолия убежден в том, что действующая Конституция требует изменения. «Наша Конституция принималась в первые тяжелые послевоенные годы. Не скажу, что мы вышли из кризиса, но какое-то развитие Конституция, видимо, должна иметь. Учитывая то, сколько критики звучит в адрес основного закона страны, особенно на выборах, был предложен вариант поправок, отвергнутый Конституционным судом», – сказал он.

Депутат Александр Цишба предложил не драматизировать ситуацию и не делать преждевременных выводов, так как в Конституционном суде работают заслуженные юристы. При этом, он отметил, что несмотря на то, что он подписал письмо группы депутатов в Конституционный суд, он не согласен с некоторыми поправками.

Цишба предложил собраться в рабочем порядке и обсудить данный вопрос.

Депутат Парламента Илья Гуния обратил внимание на конкуренцию между ветвями власти.

«К большому сожалению, наши ветви власти между собой конкурируют. Мы должны работать и дополнять друг друга, а мы друг с другом боремся. Конституционный суд - это орган, который призван полноценно работать в данном направлении, а не только выносить решение о том, что можно или нельзя. Если мы будем так продолжать, мы никогда не сдвинемся с места и никакой конституционной реформы здесь никогда не будет. Если мы будем идти постоянно по пути сопротивления, то никогда ни к чему не придем. В конце концов, должен быть создан один документ, который можно будет вынести на референдум, но для этого надо всем вместе поработать. Я не понимаю подход Конституционного суда к этим документам. Не бывает такого, чтобы в целом документе, над которым работали юристы, судьи, депутаты, ни один пункт не был бы приемлемым», – сказал он.

По словам Гуния, при таком подходе надо прекратить работу и Комиссии по конституционной реформе при президенте.

«Мы не предлагаем этот документ принять. Мы говорим о том, что хотим начать обсуждение. Окончательный документ, конечно должен приниматься на референдуме. Но у нас даже на этапе обсуждения идет блокировка», – сказал он.

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Заключение Конституционного суда РА о соответствии предложения в виде проекта Конституционного закона Республики Абхазия «О поправке к Конституции Республики Абхазия: О совершенствовании регулирования отдельных вопросов основ конституционного строя, прав человека, организации и функционирования органов государственной власти» требованиям главы 7 Конституции Республики Абхазия можно прочесть на сайте Конституционного суда по ссылке https://ks.apsny.land/images/docs/zakluchenie_21_11_2021.pdf

Запрос в Конституционный суд был направлен депутатами парламента Джапуа А.С., Гуния И.Ч., Джинджолия А.В., Ардзинба Д.Г., Ардзинба А.З., Аршба А.Б., Айба Б.Э., Смыр Н.В., Пертая К.З., Цишба А.В., Ардзинба Т.Н., Логуа А.О., Кокая Г.Г., Тарба А.А., Кварчия Г.А., Барциц А.Э., Галустян Л.М., Абухба А.И., Ашуба Л.Н., Смыр Б.А., Чамагуа Л.М. 16 июля 2021 г.

«Апсныпресс»