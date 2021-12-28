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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Вторник, 28 декабря 2021 22:37
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ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 28 декабря 2021. Абхазия-информ. 22 вопроса включено в основную и дополнительную повестки дня заседания Кабинета министров РА.

Правительство   утвердило  предельную численность работников аппаратов  и размеры ассигнований на содержание ряда министерств на 2022 год: предельная численность работников аппарата Министерства юстиции  РА -  207 штатных единиц, а размер бюджетных ассигнований  на его содержание  – 56  млн 245 тыс. рублей.

Предельная численность работников аппарата Министерства социального обеспечения и демографической политики РА – 53 штатные единицы, размер бюджетных ассигнований  на его содержание  – 14  млн 199  тыс. рублей. Предельная численность работников аппарата Министерства просвещения и языковой политики РА – 61  штатная  единица, размер бюджетных ассигнований  на его содержание  – 16 млн 431 тыс. рублей.

Предельная численность работников аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РА – 572   штатные  единицы, размер бюджетных ассигнований  на его содержание  – 185 млн 944 тыс. рублей.

Предельная численность работников аппарата Министерства культуры РА – 48,5   штатных  единиц, а размер бюджетных ассигнований  на его содержание  – 10 млн 575  тыс. рублей.

Предельная численность работников аппарата Государственного таможенного комитета РА – 379 штатных единиц, а размер бюджетных ассигнований на его содержание – 187 млн 231 тыс. рублей.

Предельная численность работников аппарата Управления капитального строительства РА – 35 штатных единиц, а размер бюджетных ассигнований на его содержание – 5 млн 341 тыс. рублей. 

Принято  постановление «О  проекте Плана-графика мероприятий по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между РФ и РА на основе гармонизации законодательства РА с законодательством РФ между Государственным комитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору РА, Министерством промышленности и торговли РФ и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ.

Документ представил руководитель Госстандарта РА Галуст Трапизонян.

«Все министерства дали нам свои заключения по вопросу. Нами  ведётся работа  с российской стороной,  в том числе и в формате  видеоконференций. План-график согласован», – сказал он.

Трапизонян также представил проект постановления о внесении изменении в Постановление Кабмина РА от 25 декабря 2020 году «Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного комитета РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору и размера ассигнований на его содержания на 2021 год». Члены правительства единогласно проголосовали за данный проект.

Принято распоряжение «О передаче средств удостоверяющего центра и электронной подписи.   Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

«Со следующего года мы начнём активное внедрение электронной подписи. Сегодня у нас есть 300 лицензий, которые мы получили в соответствии с требованиями органов госбезопасности», – сказал он.

Министерство финансов передало Государственному комитету по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию средства удостоверяющего центра и электронной подписи общей балансовой стоимостью в 8 019 739 миллионов рублей.

Кабинет министров утвердил «Соглашение между правительствами Республики Абхазия и Южной Осетии о международном автомобильном сообщении».   Соглашение было подписано 25 июля 2019 года.

В завершение заседания Кабинета министров РА вице-премьер, министр экономики Кристина Ознан проинформировала присутствующих о программе социально-экономического развития РА на 2022-2025 годы.

«Эта программа – живой документ, который может корректироваться, в него могут вноситься соответствующие изменения, что позволит впоследствии сделать ее более эффективной и результативной», – сказала она.  

Государственная программа социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы разработана на основе положений  Конституции РА, Договора о союзничестве и стратегическом  партнерстве между Абхазией и Россией и Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. В программе отражён анализ текущей социально-экономической ситуации, определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить достижение ее целей.  Она определяет основные направления и задачи развития республики, государственную политику на 2022-2025 годы в целях социально-экономического развития, в том числе за счёт модернизации и стабилизации экономики  на основании развития промышленности, сельского  хозяйства и  туризма, как базы социально-экономического развития.

Финансирование программы будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, в том числе за счёт предоставляемых Российской Федерацией средств финансовой помощи и инвестиций.

Основные направления программы и бюджетных инвестиций – это повышение заработной платы работников бюджетной сферы и в целом в сферах экономики, создание благоприятных условий для развития экономики, в частности формирования  законодательной базы.

Речь идет о реализации  мероприятий, предусмотренных программой гармонизации законодательства Абхазии и России,  направленной на улучшение инвестиционной привлекательности республики.

Программой предусмотрено оказание государственной поддержки  таким отраслям, как сельское  хозяйство, туризм, перерабатывающая промышленность, а также снятие инфраструктурных ограничений.  

Предусматривается восстановление и реконструкция объектов инженерной, энергетической инфраструктуры.

«Мы разработали программу совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, такими как министерство по налогам и сборам, Минфин, министерство сельского хозяйства, министерство  туризма. Подходили к вопросу с точки зрения реализации конкретных мер, которые позволят нам увеличить доходную часть бюджета, улучшить целевые показатели в экономике для того, чтобы у нас появилась  возможность самостоятельно финансировать определённые направления», – сказала Кристина озган.   

По словам вице-премьера, должны быть сняты ограничители, сдерживающие сегодня развитие  экономики.

В числе важных  мероприятий, которые предстоит реализовать для того, чтобы увеличить доходы, поступающие в республиканский бюджет,  Озган назвала улучшение законодательной базы,   снятие инфраструктурных ограничений,   легализацию  тех доходов, которые сегодня практически не отражаются в отчетности, направляемой  в соответствующие надзорные органы,  улучшение уровня администрирования налогов и реально выплачиваемой заработной платы.

«Апсныпресс»

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 28 декабря 2021 22:45

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