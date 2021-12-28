УТВЕРДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2022 ГОД»

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа представил проект целевой программы развития сельского хозяйства на 2022 год. «Программу готовили совместно со специалистами Кабинета министров. Были учтены все сложности, которые возникали в процессе освоения программы 2021 года», – сказал он.

Джопуа озвучил основные параметры программы на 2022 год: 30 млн рублей – на развитие растениеводства, закладку однолетних и многолетних насаждений, а также выращивание грибов в открытом и закрытом грунтах, для реализации на местном рынке; 10 млн рублей – на развитие животноводства, на приобретение племенного комбинированного крупного рогатого скота; 5 млн рублей – на развитии рыбной отрасли; 10 млн рублей – на приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от вредителей; 30 млн рублей – на создание и развитие производственно-технической базы, небольших производств и цехов по переработке сельхозпродукции; 5 млн рублей – на приобретение запасных частей для нужд машино-технологических станций; 10 млн рублей – на приобретение средств малой механизации.

Джопуа также подвел итоги программы на 2021 год.

«С учетом того, что бюджет был принят в конце марта, в апреле мы начали освоение средств программы. Комиссия, утвержденная Кабинетом министров, коллегиально принимала решения по проекту. Члены комиссии бывали на всех местах, во всех районах нашей республики и практически нет той позиции, где не побывали специалисты. По итогам программы одобрен 91 проект на сумму 77 млн 33 тысячи рублей», – сказал Джопуа.

Животноводство – 19 проектов на сумму 8 млн 475 тысяч рублей; птицеводство – 9 проектов на сумму 3 млн 712 тысячи рублей; растениеводство – 51 проект на сумму 25 млн 173 тысячи рублей; создание производственной базы, т.е. переработка – 38 млн 972 тысячи рублей; рыбоводство – 1 проект на сумму 1 млн рублей.

Реализовано 76 проектов на сумму 66 млн 693 тысячи рублей.

Джопуа также дал раскладку по районам: Гагрский район – 8 проектов на сумму 3 млн 816 тысяч рублей; Гудаутский район – 18 проектов на сумму почти 12 млн рублей; Сухумский район – 6 проектов на сумму 5 млн 800 тысяч рублей; Гулыпшский район – 12 проектов на сумму 9 млн 472 тысячи рублей; Очамчырский район – 39 проектов на сумму 28 млн 292 тысячи рублей; Ткуарчалский район – 5 проектов на сумму 16 млн рублей; Галский район – 3 проекта на сумму 1 млн 850 тысяч рублей.

Министр финансов Владимир Делба назвал программу масштабными инвестициями в агропромышленный комплекс в 2021 году.

«Я хочу отметить высокий уровень реализации программы. Программа на 2022 год программа будет оглашена, чтобы привлечь больше людей, больше фермеров. Это очень важная поддержка со стороны государства», – сказал он.

Беслан Джопуа отметил, что в процессе освоения программы в 2021 году, в отличие от предыдущих программ финансирования, ни одному заявителю, соискателю денег на руки не выдавали. Необходимые строительные работы и закупки производились государственными структурами.