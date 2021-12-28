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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 28 декабря 2021 22:52
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СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 28 декабря 2021. Абхазия-информ. В здании Верховного суда Республики Абхазия состоялось Собрание судей Республики Абхазия, в котором принял участие Президент Республики Абхазия Аслан Бжания.

Решением Собрания судей Республики Абхазия был доформирован Совет судей Республики Абхазия четырьмя представителями от Верховного и Арбитражного судов Республики Абхазия и одним представителем от Конституционного суда Республики Абхазия, взамен выбывших, в связи с истечением срока полномочий, судей.

Вместо выбывших судей были избраны следующие судьи: от Конституционного суда Рауль Пантия; от Верховного суда Лиа Адлейба и Майя Квициния; от Арбитражного суда Зураб Агумаа и Омияни Логуа. Председателем Совета судей избран Омияни Логуа.

На сегодняшнем собрании судей в соответсвии с ч.3 ст.93 Конституционного закона РА «О судебной власти» приняли присягу впервые избранные судьи: Аэвита Пагава – судья Гудаутского районного суда; Кристина Язычба – судья Сухумского районного суда; Беслан Бжания – судья Галского районного суда.

Президент Аслан Бжания, обращаясь к судейскому сообществу Республики Абхазия отметил, что суд является важнейшим государственным институтом, где вершатся судьбы людей. В деятельности судей нельзя допускать судебных ошибок, нужно бороться с коррупцией, нужно избавляться от непрофессиональных, предвзятых судей, игнорирующих этические нормы, так как это подрывает доверие граждан к судебной системе в целом и к государственной власти в частности.

По мнению президента, абхазская судебная система более открытая, чем европейская, однако качество правосудия, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Суды рассматривая дела, проявляя присущее суду гуманность к подсудимым, порой забывают о том, что суд обязан защищать интересы потерпевших. Конституция Республики Абхазия предусматривает государственную защиту граждан от преступных посягательств.

Президент считает, что в этом направлении суды не дорабатывают. Такой дисбаланс при отправлении правосудия подрывает доверие граждан к суду, которое итак находится не на должном уровне.

Аслан Бжания подчеркнул, что размер вознаграждения, условия работы, которые в большинстве судах отвечает современным требованиям, обязывает судей быть объективными и беспристрастными, глубоко знать нормы права и правоприменительную практику, всегда помнить, что за каждым решением стоит судьба человека.

Совет судей является выборным органом судейского самоуправления, действующим в период между собраниями судей и подотчетен Собранию судей.

Совет судей был сформирован 22 марта 2019 года, в состав которого входили судья Конституционного суда Диана Пилия, судьи Верховного суда Тимур Шония и Роман Кварчия, судьи Арбитражного суда Кама Джинджолия и Аксида Джения, судьи Сухумского городского суда Белла Хасая и Зарина Габеева, судья Гагрского райсуда Альберт Шевхужев и судья Военного суда Дмитрий Гагулия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 28 декабря 2021 22:56

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