Сухум. 28 декабря 2021. Абхазия-информ. Под председательством Генерального прокурора Республики Абхазия Агрба Адгура Нугзаровича проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики по обсуждению результатов уголовно-процессуальной детальности следственных органов и исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности за период с 2019 года по 2021 год, и исполнению решения Координационного совещания правоохранительных органов РА по обеспечению безопасности движения на дорогах, в том числе судебно-следственной и административной практики по делам и материалам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями за 2019-2020 гг. от 13 мая 2021 г.

В совещании приняли участие: заместитель Генерального прокурора – военный прокурор РА Тарба Р.Б., начальник Государственной службы охраны Дбар Д.С., заместитель председателя Государственного таможенного комитета Ашуба З.Р., начальники и заместители управлений Генеральной прокуратуры, прокурор города Сухум, прокуроры районов, специализированные прокуроры и их заместители, начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Кабардаев С.Г., начальник УГАИ МВД Агрба Б.В. и представители средств массовой информации РА.

По итогам Координационного совещания подготовлено Постановление, которое будет разослано членам Координационного совещания правоохранительных органов РА, с учетом замечаний и предложений.