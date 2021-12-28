УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЬ ВЛАДИМИР БАСАРИЯ
Сухум. 28 декабря 2021. Абхазия-информ. На 88-м году жизни скончался абхазский писатель, заслуженный работник культуры, кавалер ордена «Ахьдз-апша» III степени Владимир Басария.
Владимир Константинович Басария был одним из видных абхазских писателей и журналистов. Он работал во многих абхазских газетах, журналах, издательствах. Его литературная деятельность тесно связана и с журналом «Алашара», где Басария публиковал свои повести, рассказы, романы, за что и был награжден премией журнала.
Владимир Басария родился 5 декабря 1934 года в селе Кутол Очамчырского района. Впервые его произведения были опубликованы в 1950-х годах.
Он публиковался в журналах и газетах «Алашара», «Амцабз», «Апсны капш», «Советская Абхазия», «Созвездие».