УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЬ ВЛАДИМИР БАСАРИЯ

Сухум. 28 декабря 2021. Абхазия-информ. На 88-м году жизни скончался абхазский писатель, заслуженный работник культуры, кавалер ордена «Ахьдз-апша» III степени Владимир Басария.

Владимир Константинович Басария был одним из видных абхазских писателей и журналистов. Он работал во многих абхазских газетах, журналах, издательствах. Его литературная деятельность тесно связана и с журналом «Алашара», где Басария публиковал свои повести, рассказы, романы, за что и был награжден премией журнала.