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Абхазия Информ

В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛИ ЦЕНТРАЛЬНУЮ РАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ

Новости Среда, 29 декабря 2021 19:27
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В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛИ ЦЕНТРАЛЬНУЮ РАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ

Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. Сегодня в Ткуарчале состоялось официальное открытие Центральной районной больницы. На церемонии открытия больницы присутствовали премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба и глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочиа.

Объект имеет огромную важность не только для жителей Ткуарчала, но и для соседних районов.

Строительство ЦРБ, осуществляемое в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг., началось в 2017 году и должно было завершиться в ноябре 2019 года. Ткуарчалская ЦРБ стала самым проблемным объектом Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 гг..

Строительство больницы завершилось позже на два года запланированного срока.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган не раз отмечала, что проблемная ситуация в Ткуарчалской ЦРБ связана с вопросами финансового характера и несоответствия проекта необходимым требованиям, предъявляемым к такого рода объектам.

На момент вступления в должность вице-премьера, Озган констатировала, что почти 30% работ, которые ещё предстоит выполнить, фактически не имеют источника финансирования.

В ходе инспекционных поездок было выявлено множество нарушений, не раз отмечалось ненадлежащее качество проведенных работ. На протяжении всего строительного процесса объект с инспекцией не раз посещали представители министерства экономического развития Российской Федерации.

Тесное сотрудничество сторон, оперативная кооперация и понимание позволили завершить строительство.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил о том, что по поручению президента Аслана Бжания  для больницы будет приобретен новый автомобиль скорой помощи.   

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 29 декабря 2021 19:31

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