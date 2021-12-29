В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ СТРОИТСЯ МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН

«Общая территория, вместе с хозяйственными сооружениями, будет 5,5 гектаров. На данном этапе выполнены все земляные работы, то есть это выемка и перемещение грунта. Следующим этапом планируется устройство гидроизоляционного слоя, укладка бентонитовых матов, во избежание попадания в грунтовые воды отходов», – сообщил АТ гендиректор ООО «РЕС» Константин Харебов.

Он отметил, что помимо строительства мусорного полигона, проектом предусмотрен и мусоросортировочный комплекс, состоящий из линии сортировки твердых бытовых отходов на 12 постов и участков прессования мусора.

«Сюда будут свозиться твердые бытовые отходы. Они будут сортироваться на вторсырьё, т.е., будет выделяться стекло, металл, пластик, а все, что можно переработать, будет откладываться отдельно. Все остальные органические отходы, которые не подлежат вторичной переработке, будут прессоваться и складываться в котлован. На территории Абхазии впервые производится работа в таком объёме и такого характера, подобных сооружений здесь нет. Надеюсь, работа будет эффективна, решится проблема с утилизацией отходов в Абхазии», – отметил Константин Харебов.

Все технические сооружения на территории мусорного полигона – инфраструктура, сортировочный цех – будут построены в 2022 году.

Работы ведутся в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг. Заказчиком работ выступает УКС, работы ведет субподрядная организация «РЕС».

Об этом сообщает Апсадгьыл-инфо.