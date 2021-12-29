 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

Ветераны войны вышли на политическую арену В декабре в Абхазии некурортный сезон – погода не шепчет, отдыхающих нет совсем,…
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В мире

МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021

МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ

Москва настаивает на исключении дальнейшего расширения Североатлантического Альянса. Россия требует, чтобы блок НАТО отозвал решение…
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ СТРОИТСЯ МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН

Новости Среда, 29 декабря 2021 19:19
Оцените материал
(0 голосов)
В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ СТРОИТСЯ МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН

Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. В селе Кацикыт Гулрыпшского района ведутся работы по строительству мусорного полигона, сообщает Абхазское телевидение.

Правительство Абхазии выделило 36 га земли на строительство мусорного полигона. В течение полутора месяцев субподрядная организация «РЕС» ведёт работы по строительству первого полигона.

«Общая территория, вместе с хозяйственными сооружениями, будет 5,5 гектаров. На данном этапе выполнены все земляные работы, то есть это выемка и перемещение грунта. Следующим этапом планируется устройство гидроизоляционного слоя, укладка бентонитовых матов, во избежание попадания в грунтовые воды отходов», – сообщил АТ гендиректор ООО «РЕС» Константин Харебов.

Он отметил, что помимо строительства мусорного полигона, проектом предусмотрен и мусоросортировочный комплекс, состоящий из линии сортировки твердых бытовых отходов на 12 постов и участков прессования мусора.

«Сюда будут свозиться твердые бытовые отходы. Они будут сортироваться на вторсырьё, т.е., будет выделяться стекло, металл, пластик, а все, что можно переработать, будет откладываться отдельно. Все остальные органические отходы, которые не подлежат вторичной переработке, будут прессоваться и складываться в котлован. На территории Абхазии впервые производится работа в таком объёме и такого характера, подобных сооружений здесь нет. Надеюсь, работа будет эффективна, решится проблема с утилизацией отходов в Абхазии», – отметил Константин Харебов.

Все технические сооружения на территории мусорного полигона – инфраструктура, сортировочный цех – будут построены в 2022 году.

Работы ведутся в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг. Заказчиком работ выступает УКС, работы ведет субподрядная организация «РЕС».

 Об этом сообщает Апсадгьыл-инфо.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 29 декабря 2021 19:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДМИТРИЙ МАРШАН ВОЗГЛАВИЛ ЦИК АБХАЗИИ В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛИ ЦЕНТРАЛЬНУЮ РАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.