ДМИТРИЙ МАРШАН ВОЗГЛАВИЛ ЦИК АБХАЗИИ
Новости Среда, 29 декабря 2021 19:14
Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. На основании ст. 13 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» 29.12.2021г.:
Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия избран Маршан Дмитрий Зурабович;
Заместителем Председателя Центральной избирательной комиссии Квеквескири Вячеслав Евгеньевич;
Секретарем Центральной избирательной комиссии избрана Ходжикян Ануш Арутюновна.