ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ
Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму закон «О гражданстве РФ». В нем предлагается изменить критерии получения российского гражданства в упрощенном порядке и регламентируются критерии лишения гражданства. В частности, вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства. Более чем для 20 категорий лиц предусмотрено сокращение числа требований.
Текст президентского закона «О гражданстве Российской Федерации» опубликован в думской электронной базе.
Основные положения законопроекта
Лишение российского гражданства:
- вводится Институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство,
- лишить приобретенного гражданства смогут за тяжкие преступления, среди которых: террористические преступления, преступления против государства, наркопреступления.
Полномочия президента:
- расширяются полномочия главы государства по решениям о лицах, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке. Президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях,
- полномочия по прекращению российского гражданства предлагается передать МВД,
- президент сможет принимать решение о прекращении гражданства детей, находящихся под опекой иностранных граждан, независимо от места их проживания.
Упрощенный порядок получения российского гражданства
Процедура упрощенного приема в гражданство распространяется более чем на 20 категорий. Так, по упрощенной процедуре гражданство смогут получить:
- граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению,
- люди, у которых в России живут близкие родственники-россияне,
- потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР,
- упрощенное гражданство супругам будет возможно получить только при наличии в браке одного общего ребенка,
- инвесторы не получат права на упрощенное приобретение гражданства.
«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей», – говорится в документе.
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