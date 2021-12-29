 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

Ветераны войны вышли на политическую арену В декабре в Абхазии некурортный сезон – погода не шепчет, отдыхающих нет совсем,…
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В мире

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

13 декабря 2022. Если будет восстановлена «территориальная целостность» Грузии, Тбилиси взамен может говорить с Россией…
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ

Новости Среда, 29 декабря 2021 15:42
Оцените материал
(0 голосов)
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ

Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму закон «О гражданстве РФ». В нем предлагается изменить критерии получения российского гражданства в упрощенном порядке и регламентируются критерии лишения гражданства. В частности, вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства. Более чем для 20 категорий лиц предусмотрено сокращение числа требований.

Текст президентского закона «О гражданстве Российской Федерации» опубликован в думской электронной базе.

Основные положения законопроекта

Лишение российского гражданства:

  • вводится Институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство,
  • лишить приобретенного гражданства смогут за тяжкие преступления, среди которых: террористические преступления, преступления против государства, наркопреступления.

Полномочия президента:

  • расширяются полномочия главы государства по решениям о лицах, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке. Президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях,
  • полномочия по прекращению российского гражданства предлагается передать МВД,
  • президент сможет принимать решение о прекращении гражданства детей, находящихся под опекой иностранных граждан, независимо от места их проживания.

Упрощенный порядок получения российского гражданства

Процедура упрощенного приема в гражданство распространяется более чем на 20 категорий. Так, по упрощенной процедуре гражданство смогут получить:

  • граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению,
  • люди, у которых в России живут близкие родственники-россияне,
  • потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР,
  • упрощенное гражданство супругам будет возможно получить только при наличии в браке одного общего ребенка,
  • инвесторы не получат права на упрощенное приобретение гражданства.

«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей», – говорится в документе.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 29 декабря 2021 15:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УЧРЕДИТЕЛИ И РУКОВОДСТВО ООО «МОСКВА РЕЗОРТ» ВЫСТУПИЛИ С ОБРАЩЕНИЕМ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.