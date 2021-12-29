ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ

Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму закон «О гражданстве РФ». В нем предлагается изменить критерии получения российского гражданства в упрощенном порядке и регламентируются критерии лишения гражданства. В частности, вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства. Более чем для 20 категорий лиц предусмотрено сокращение числа требований.