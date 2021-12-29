Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. Учредители и руководство ООО «Москва Резорт» выступили с обращением к общественности Абхазии.

Мы рады, что презентация проекта гостиничного комплекса «Москва Резорт» широко освещалась в СМИ. Однако считаем необходимым прокомментировать дискуссии в социальных сетях по поводу высказывания Ткачёва А.Н. о приобретении земельного участка на территории Абхазии.

Хотим ответственно заявить, что вышеупомянутые слова из выступления Ткачева А.Н. трактуются не верно и вырваны из контекста ввиду того, что в соответствии с Конституцией, Гражданским и Земельным кодексом Республики Абхазия купля-продажа земли запрещена.

Земля – достояние народа и находится в исключительной собственности Республики Абхазия, а земельный участок проекта «Москва Резорт» предоставлен компании на правах аренды.

В 2006 году, учитывая дружеские отношения между Республикой Абхазия и Правительством Москвы, Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия был принят специальный отдельный закон, в соответствии с которым имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР был передан в собственность компании, которая представляла Правительство Москвы. Вместе с имущественным комплексом к данной компании перешли права пользования на земельный участок, на котором и планируется строительство гостиничного комплекса «Москва Резорт».

Впоследствии данная компания реализовала имущественный комплекс непосредственно Правительству Москвы. Собственник объекта произвел полный снос всех зданий и сооружений на участке, учитывая их аварийное состояние.

В 2021 году компания ООО "Москва Резорт» компенсировала Правительству Москвы все ранее понесенные расходы с учетом инфляции, тем самым получив право на дальнейшую реализацию проекта.

Именно эти затраты Ткачёв А.Н. и имел ввиду, когда говорил о приобретении земельного участка на территории Абхазии.

Впоследствии ООО «Москва Резорт» предоставлен данный земельный участок на условиях аренды в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Компания ООО «Москва Резорт» зарегистрирована в Минюсте Абхазии в полном соответствии с Гражданским кодексом Республики Абхазия, а мы, учредители и руководство, – все без исключения являемся гражданами Республики Абхазия и, соответственно, очень бережно относимся к нашей природе, что, безусловно, прослеживается в представленном 27 декабря проекте.

Ни одно дерево, ни одно насаждение не будет тронуто, и более того, в соответствии с планами, проект предусматривает обустройство беспрецедентного по своим масштабам, эксклюзивного «вертикального сада».

Мы хотим, чтобы данный объект многие десятилетия радовал не только гостей республики, но и, безусловно, жителей нашего райского уголка планеты.

Также хотим проинформировать нашу общественность о том, что по инициативе и на средства Ткачёва А.Н. в дар городу Гагра уже строится детская спортивная школа сметной стоимостью порядка 250 млн. ₽. В 2023 году, также на безвозмездной основе, в дар г. Гагра, планируется начало строительства летнего театра для жителей и гостей республики, стоимость проекта - несколько сотен миллионов рублей.

В 2011 году по инициативе Губернатора Краснодарского края Ткачёва А.Н. полностью отремонтирован и восстановлен памятник архитектуры – Гагрская средняя школа №2 на сумму 15 млн. долларов США, аналогов которой по своим масштабам и красоте сложно найти даже на территории России.

Всё это, безусловно, говорит об отношении Ткачёва А.Н. к Абхазии, Почётным гражданином которой он с гордостью является.

С глубоким уважением,

Учредители и руководство ООО «Москва Резорт».