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Абхазия Информ

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Новости Среда, 29 декабря 2021 15:11
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ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. С 24 по 26 декабря 2021г. в г. Ставрополь прошел Открытый межрегиональный предновогодний турнир по вольной борьбе среди юношей, в котором воспитанники спортивной секции Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и спортивного клуба Абаза заняли призовые места.

В турнире приняли участие 350 спортсменов из Краснодарского края, Адыгеи, г.Ставрополь, Ингушетии, Осетии, Дагестана, Чечни, КЧР и КБР.

По итогам турнира призовые места среди борцов Управления и спортивного клуба Абаза распределились следующим образом:

Первое место – Допуа Даниэль в весовой категории 36 кг, воспитанник секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта г. Сухум, выступавший за Адыгею.

Второе место – Бороловец Ахтиандр , 57 кг. 

Третьи места – достались Жиба Сандро, 32 кг, Арлан Нестору, 35 кг, Дгебия Леону, 41 кг и Басария Данилу, 57кг.

Тренируют спортсменов Игорь Берая, Мераб Хашба, Навик Аллобян.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 29 декабря 2021 15:18

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