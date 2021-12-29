ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. С 24 по 26 декабря 2021г. в г. Ставрополь прошел Открытый межрегиональный предновогодний турнир по вольной борьбе среди юношей, в котором воспитанники спортивной секции Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и спортивного клуба Абаза заняли призовые места.
В турнире приняли участие 350 спортсменов из Краснодарского края, Адыгеи, г.Ставрополь, Ингушетии, Осетии, Дагестана, Чечни, КЧР и КБР.
По итогам турнира призовые места среди борцов Управления и спортивного клуба Абаза распределились следующим образом:
Первое место – Допуа Даниэль в весовой категории 36 кг, воспитанник секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта г. Сухум, выступавший за Адыгею.
Второе место – Бороловец Ахтиандр , 57 кг.
Третьи места – достались Жиба Сандро, 32 кг, Арлан Нестору, 35 кг, Дгебия Леону, 41 кг и Басария Данилу, 57кг.
Тренируют спортсменов Игорь Берая, Мераб Хашба, Навик Аллобян.
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