Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. С 24 по 26 декабря 2021г. в г. Ставрополь прошел Открытый межрегиональный предновогодний турнир по вольной борьбе среди юношей, в котором воспитанники спортивной секции Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и спортивного клуба Абаза заняли призовые места.

В турнире приняли участие 350 спортсменов из Краснодарского края, Адыгеи, г.Ставрополь, Ингушетии, Осетии, Дагестана, Чечни, КЧР и КБР.