РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА 2022 ГОД ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба представил проект республиканского бюджета на 2022 год. Он предложил утвердить параметры Республиканского бюджета на 2022 год по доходам – в сумме 9 млрд 430 млн 558 тыс. руб., по расходам – 9 млрд 984 млн 733 тыс. руб., при дефиците – 554 млн 175 тыс. руб.

Российская финансовая помощь в целях социально-экономического развития РА планируется в сумме – 4 млрд 376 млн 513 тыс. руб. и по линии Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию РА – 1 млрд.350 млн руб.

Параметры консолидированного государственного бюджета на следующий год: по доходам – 11 млрд 753 млн 437 тыс. рублей, по расходам – 12 млрд 307 млн 612 тыс. руб., при дефиците 554 млн 175 тыс. руб.

«Изменения доходной части бюджета в основном связаны с базовым подходом к прогнозированию доходов, основанных на бюджетном налоговом законодательстве, позволяющем мобилизовать доходы в бюджетную систему. При подготовке законопроекта о Республиканском бюджете учитывалось и текущее состояние исполнения бюджета в 2021 году. Мы часто об этом говорим, на сегодняшний день достаточно успешно формируются показатели доходной части, что нам позволяет не прибегать к заимствованию средств для погашения обязательств или для сокращения дефицита», – сказал Делба.

Если сравнивать бюджет на 2022 год с параметрами Республиканского бюджета на 2021 год, то рост доходов предусматривается более чем на 850 млн рублей. Большие расходы, как и в этом году, предусматриваются и на следующий год. «Растут расходы и по другим позициям. На 200 млн рублей прогнозируется в следующем году увеличение межбюджетных трансфертов в форме субсидий. Путём оптимизации расходов по межбюджетным трансфертам в одних районах средства направляются в другие районы. Основанием для формирования расходов Республиканского бюджета является в действующее законодательство. Определена и приоритетность расходов», – отметил министр финансов.

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр высказала свои замечания к проекту бюджета.

В нарушение части 1 статьи 92 закона об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса проект бюджета на 2022 год в Парламент был представлен 2 декабря. Сам же проект бюджета был утвержден правительством 30 ноября 2021 года, тогда как законом определен срок представления не позднее 1 ноября.

«Более того, представленная одновременно с проектом закона пояснительная записка содержит недостоверную информацию в части отклонения прогнозных показателей, которые мы обсуждали на комитете, относительно параметров 2021 года и не отражает внесенные изменения в Республиканский бюджет от 3 ноября текущего года. Проект бюджета сформирован на основе Индикативного плана социально-экономического развития на 2022 год, при этом Контрольной палатой было дано отрицательное заключение на этот план. Практика показывает, что никакого отношения индикативный план к прогнозным показателям параметров бюджета не имеет. Он составляется чисто формально и никакой практически значимости не имеет», – сказала Смыр.

Касаясь параметров государственного бюджета на 2022 год, Натали Смыр сказала: «Министерство финансов со всех площадок рапортует, что у нас огромное перевыполнение по доходам, тогда по какой причине мы формируем бюджет с таким дефицитом? Источник финансирования дефицита – кредит Национального банка. Наш банк может кредитовать на сумму полмиллиарда рублей? Председатель Национального банка был очень удивлен, когда услышал о таких возможностях банка».

Бюджеты фондов на 2022 год бездефицитные, прогнозируемые суммы доходов и расходов одинаковые: бюджет Пенсионного фонда РА на 2022 год по доходам и расходам составляет 1 млрд 286 млн 16 тысяч рублей; бюджет Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – 166 млн рублей; бюджет Фонда социального страхования и охраны труда – 122 млн рублей; бюджет Фонда обязательного медицинского страхования – 45 млн 499 тысяч рублей; бюджет Фонда репатриации – 209 млн 308 тысяч рублей; бюджет Дорожного фонда – 115 млн рублей.

АПСНЫПРЕСС