АСЛАН БЖАНИЯ: ПЕРЕНОСА ПАРЛАМЕНСКИХ ВЫБОРОВ И ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ БУДЕТ

Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. Президент Аслан Бжания принял представителей оппозиции – председателя «Абхазского народного движения» Адгура Ардзинба и руководителя общественной организации «Ахьаца» Ахру Бжания. Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба и руководитель Администрации президента Алхас Квициниа. Стороны обсудили вопросы переноса выборов в парламент, отставки правительства и конституционной реформы.

Глава государства не поддержал идеи, озвученные по итогам митинга, прошедшего 21 декабря.

Президент сообщил о несогласии с необходимостью переноса назначенных на 12 марта 2022 года парламентских выборов в парламент, также не будет отставки правительства.

Что касается реформирования Конституции, Аслан Бжания сказал, что работает специальная комиссия, свои наработки, в том числе по принципам организации руководства исполнительной власти она направит на рассмотрение парламента.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



