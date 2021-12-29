АСЛАН БЖАНИЯ: ПЕРЕНОСА ПАРЛАМЕНСКИХ ВЫБОРОВ И ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ БУДЕТ
Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. Президент Аслан Бжания принял представителей оппозиции – председателя «Абхазского народного движения» Адгура Ардзинба и руководителя общественной организации «Ахьаца» Ахру Бжания. Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба и руководитель Администрации президента Алхас Квициниа.
Стороны обсудили вопросы переноса выборов в парламент, отставки правительства и конституционной реформы.
Глава государства не поддержал идеи, озвученные по итогам митинга, прошедшего 21 декабря.
Президент сообщил о несогласии с необходимостью переноса назначенных на 12 марта 2022 года парламентских выборов в парламент, также не будет отставки правительства.
Что касается реформирования Конституции, Аслан Бжания сказал, что работает специальная комиссия, свои наработки, в том числе по принципам организации руководства исполнительной власти она направит на рассмотрение парламента.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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