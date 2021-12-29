ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Отвечая на вопрос о достижениях и проблемах, которые были в этом году Аслан Бжания отметил, что страна испытывала проблемы с распространением коронавирусной инфекции, а также проблемы в энергетической сфере.

Из положительных моментов глава государства отметил исполнение бюджета, возросший турпоток и увеличение сборов налоговых и таможенных платежей. Глава республики также сообщил, что в ближайшие три года будет потрачено около 800 млн рублей на цифровизацию процессов администрирования налогов и таможенных платежей.

«Мы будем внедрять цифровые технологии, и российские коллеги нам в этом помогут. Это даст ощутимый результат. Уже много лет исправно платят налоги одни и те же люди, как и оплачивают электричество, в то время как другие скрывают свои доходы. Ситуацию надо менять», – сказал Бжания.

Он также сообщил, что в этом году государство оказало помощь 5700 человек на сумму свыше 400 млн рублей. Повышение заработной платы за последние два года составило 60%. На 70% повышена зарплата сотрудникам министерства внутренних дел. На 75% повышена зарплата сотрудникам Службы госбезопасности. Свыше ста автотранспортных средств приобретено для МВД. «Государство будет предпринимать максимум усилий, чтобы повышать и дальше заработную плату сотрудникам правоохранительных органов. Сегодня она уже с 12 тысяч поднялась до 20 тысяч, но и этого недостаточно. Работа у сотрудников очень сложная», – сказал Бжания.

Также он сообщил, что по Госпрограмме «Жилище» в этом году более 30 семей смогли приобрести жилье. Средства на эти цели государство выделило безвозмездно.

Президент обратил внимание на важные вопросы туризма, который должен стать ориентиром для развития страны. Он отметил, что запланировано и реализуется много проектов в этой области и уже удалось достичь немалых результатов. Важным проектом он назвал строительство крупного гостиничного комплекса в Пицунде, который привлечет значительное количество туристов, в том числе и обеспечит пассажиропоток для аэропорта, работа над открытием которого активно ведется правительством.

В связи с развитием туризма глава государства отметил и важность упрощения процедуры пересечения госграницы с Россией. В этом направлении также ведется работа.

«В ближайшем будущем будет по­дписан договор по проектно-изыскательным работам по нашему аэропорту. Это очень непростая задача. Такую задачу не удавалось решать руководству Абхазии никогда, поэтому нам сложно определять сроки. Это для нас новые вызовы, новые задачи, новые технические решения. У нас нет готовых людей-специали­стов. При всем этом, мы движемся вперед. Мы уже подготовили соглашение об инвестиционной деятельности российской компании на территории Абхазии», – сказал президент.

Он напомнил о состоявшейся на днях презентации крупнейшего проекта «Москва Резот», аналогов которому нет на Черноморском побережье. Этот проект был презентован компанией, которая имеет солидный список выполненных работ. Курорт «Красная поляна – это их собственность.

«Ходят слухи, что мы продаем земли. Это не так, мы не имеем такого права. Речь идет о долгосрочной аренде или о бессрочном пользовании. Этот проект поменяет очень многое. Там будет отдыхать не менее 150 тысяч туристов в год. Если два подобных проекта будут реализованы, они сделают аэропорт безубыточным из-за количества рейсов. Мы получим мощнейший импульс и для развития Восточной Абхазии», – подчеркнул Аслан Бжания.

Он сообщил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией с начала пандемии потрачено 900 миллионов рублей. Эта сумма была направлена на приобретение медикаментов, расходных материалов, техники, оснащение лабораторий и другие цели.

Говоря о митинге 21 декабря и диалоге с оппозицией, президент подчеркнул, что это был несанкционированный митинг.

«Я надеюсь, что такая ситуация, как 21 декабря, не повторится. Как глава государства сделаю для этого все возможное. Там были разные люди. Были мирные граждане, которые приняли участие в митинге и ушли. Были и другие, которые подошли к зданию Парламента и произошло то, что произошло. Это недопустимо. Государство примет все меры, чтобы этого больше не случилось. Я не ставлю оценки этим событиям. Изучением того, что произошло, занимаются правоохранительные органы. Мы будем действовать исключительно в правовом поле. Те люди, которые инициировали беспорядки, играли с огнём. Как бы сложилась картина, если бы кто-то пострадал? Конечно, люди имеют право проводить митинги и заниматься политикой, но в рамках существующих правил. Я также считаю ненормальными и несправедливыми действия в отношении журналистов которые пострадали во время митинга. Диалог с оппозицией мы ведем. Сегодня мы встречались с частью оппозиции. Сразу после нового года будем встречаться и с другими представителями оппозиции. Мы будем вести диалог, он необходим и полезен. Мы обязаны это делать. Но обозначились и лица, с которыми мы ни при каких обстоятельствах не будем вести переговоры. Все должно быть в спокойном русле. Кто-то выступает со срочной идеей о переносе парламентских выборов. Какая необходимость? Пусть инициируют референдум, получат большинство голосов, тогда мы подчинимся воле народа. Несколько партий и общественных организаций, в которых состоят несколько сот человек, решили это сделать. Думаю это неправильно. Инициативы, предложения, которые будут упакованы в правильную форм, всегда будут рассматриваться. В ультимативной форме мы ни с кем не разговариваем», – констатировал Аслан Бжания.

Информация Апсныпресс.