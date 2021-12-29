ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 94 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 402 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 94 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 71 пациента – средней степени тяжести.