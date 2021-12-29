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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 94 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 29 декабря 2021 23:28
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 94 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 402 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 94 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 71 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 12, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 8, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончались мужчина 85 и женщина 70 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37784 человек. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30168 человек.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 29 декабря 2021 23:29

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