ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ АНДРЕЯ РУДЕНКО О ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал в интервью РИА Новости о том, как в Москве расценивают возможные перспективы вступления Грузии в НАТО, может ли быть восстановлено авиасообщение между Россией и Грузией, а также ответил на вопрос относительно внутриполитической ситуации в Абхазии.

«Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в союзной республике. Отмечаем, что острота кризиса, причиной которого стали противоправные действия в Сухуме отдельных представителей оппозиционно настроенных манифестантов, после 21 декабря постепенно идет на спад.

Следует признать, что, как и в любом другом демократическом государстве, часть граждан Абхазии может быть недовольна действиями властей и открыто высказывать свою точку зрения. Разумеется, абсолютно неприемлемыми являются насильственные действия со стороны демонстрантов в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Намерены и впредь содействовать формированию в Абхазии современной законодательной базы, укреплению органов управления, развитию гражданского общества, реализации совместных взаимовыгодных проектов в различных областях, росту деловой активности, притоку инвестиций, оказывать необходимую поддержку в вопросах подготовки национальных кадров»,- подчеркнул Руденко.

Источник: https://www.google.ru/amp/s/ria.ru/amp/20211229/rudenko-1766003575.html