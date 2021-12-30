СОТРУДНИКИ МЧС ПОСЕТИЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР В ЛУГАНСКЕ И ДЕТСКИЙ ДОМ В ШАХТЕРСКЕ
Новости Четверг, 30 декабря 2021 14:25
Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. В рамках рабочей поездки на Донбасс абхазские спасатели во главе с министром, Львом Квициния, посетили Республиканский детский центр в Луганске.
Юные жители республики получили в канун Нового года сладкие подарки из Абхазии. Глава спасательного ведомства Абхазии поздравил детишек и персонал центра с наступающим праздником , пожелал мира, спокойствия и процветания всему народу ЛНР.
МЧСники также посетили один из детских домов в городе Шахтерске.