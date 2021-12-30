РУСДРАМ ПОДВЕЛ ИТОГИ 2021 ГОДА

Актеры труппы и работники театра расположились рядом и за спиной гендиректора. Невольно возникала ассоциация с «марвеловской вселенной», в том смысле, что Земля, а в данном случае театр, - это дом населенный большим количеством супергероев. Сериал под названием «Хинтба и его команда», длящийся вот уже пятый год, набирает обороты. Здесь никто не жалуется на нынешние сложные времена, они лишь собрались отчитаться перед СМИ и зрителями об итогах насыщенного театрального года. За 1 час 10 минут, что длилась пресс-конференция, ни разу не было произнесено слово «закрытие» театра: Ираклий Хинтба подводил итоги 2021 года и рассказывал о планах на 2022 год.

Ираклий Хинтба: «Мы же радость должны нести людям и самим себе. Поэтому будем говорить о позитиве! «Радость вопреки всему» - важный для нас спектакль. И в какой-то степени пророческий. Девиз, который лежит в основе нашего служения театру, и девиз, который определяет нашу профессиональную жизнь, – радоваться. Да, театр все еще не работает на зрителя, и мы очень от этого страдаем и нам хотелось бы, чтобы все изменилось. Мы смотрим, как организована работа учреждений культуры в других странах в условиях пандемии, насколько это безопасно, и самое главное, важно для людей. Но раз у нас такая реальность, мы должны научиться жить в ней. Обращаясь к уходящему году, который может показаться не самым ярким и хорошим в творческой жизни, хочу сказать, что, как ни странно, этот год оказался насыщенным удивительными событиями».

Но перед началом своего отчетного выступления Ираклий Хинтба поздравил заслуженного артиста Абхазии Джамбула Жордания с юбилеем. Актеру труппы 29 декабря исполнилось 50 лет.

«Хотел бы поздравить с юбилеем нашего ведущего артиста, режиссера, замечательного музыканта, педагога, прекрасного семьянина, человека, которого любят зрители, коллеги, который всегда сохраняет удивительную скромность, деликатность, хорошее настроение даже в самых сложных ситуациях, который служит театру, искусству, своей стране – Джамбула Владимировича Жордания. Когда говорят, что профессия – это призвание, в первую очередь, я бы отнес эти слова к Джамбулу Жордания. Сегодняшний юбилей знаменует новый этап в его профессиональной жизни, насыщенной, интересной, плодотворной. Уверен, что очень скоро мы явимся свидетелями его неожиданных, ярких, потрясающих ролей. Джамбул, с юбилеем!» - сказал гендиректор.

Ираклий Хинтба о премьерах 2021 года

Этот год оказался богатым на премьеры. Мы работали с середины февраля по середину июля. И за это время репертуар пополнился 7 новыми спектаклями.

16 февраля 2021 года мы показали зрителям спектакль «Последний и ушедших» по знаменитой роману Баграта Шинкуба. Джамбул Жордания выступил не только режиссером, но и автором инсценировки и композитором. Хорошая актерская работа Османа Абухба. Моноспектакль за четыре месяца показали 18 раз. И на него попасть очень сложно, билеты раскупались мгновенно. Спектакль полюбился зрителям, и его очень высоко оценила семья Баграта Васильевича Шинкуба. Нам нужны спектакли, которые помогают зрителю находить ответы на важные вопросы, которые касаются нашей истории и нашего самосознания.

Также в феврале вышел востребованный у зрителей тонкий, хрупкий, но в то же время обладающий внутренней силой моноспектакль «Бродский» Миланы Ломия в постановке Марии Романовой. Милана в таком молодом возрасте справляется с очень непростым материалом. Актриса пришла с идеей, ее реализовали, и получился спектакль, который не стыдно показать на фестивалях.

Третьей премьерой 2021 года стал спектакль «Солярис» в постановке Артема Устинова. Премьера состоялась в апреле. В самом начале идея казалась нереализуемой, неподъемной. И получается, что никто кроме нас не смог это сделать. Это сложный материал, и как сделать его не скучно и понятно зрителю, как сделать его театральным? Режиссер Артем Устинов, который занимает прочное место в элите молодой российской режиссуры, ученик Сергея Женовача, номинант премии «Золотая маска», после большого успеха «Электры» взялся за «Солярис» и получилась совершенно выдающаяся работа. Начнем с того, что акого визуала вы не найдете нигде на Кавказе, это московский уровень. А что касается актерских работ – большой шаг вперед сделали наши артисты. В прямом смысле полет в космос! Например, Эмиль Петров, который играет главную роль Криса Кельвина. Эту работу мы показывали на Фестивале русских театров зарубежья в Ярославле на сцене знаменитого Волковского театра. Художник-постановщик спектакля Юлиана Лайкова, художник по свету лауреат «Золотой маски» Денис Солнцев.

В июне выпустили детский спектакль «Принцесса и свинопас» в постановке Джамбула Жордания. Я называю этот спектакль детским блокбастером. Невероятный был успех и сумасшедший зрительский спрос.

О готовых премьерах, которые не показаны зрителям из-за приостановки работы театра

У нас появилось два репертуарных моноспектакля и еще два готовы к показу. Моноспектакль Анны Гюрегян «Енджи-ханум, обойденная счастьем» в постановке Марии Романовой. Первая постановка произведения Даура Зантария на театральной сцене. Это большая ответственность и большая радость. Спектакль получился чувственным, образным, в определенном смысле интуитивным, в каких-то вещах не формулируемым. Но в этом и есть таинство театрального искусства. Для Анны Гюрегян это новая ступень в творческой биографии. Приятно, что артисты, которые сыграли огромное количество ролей, находят что-то новое для себя или в себе, ставят перед собой задачи, которые кажутся сложными и неподъемными, а потом их новая работа превращается в произведение искусства.

Моноспектакль «Не обо мне» – внеплановая работа. Идею обсуждали год назад, а потом режиссер Мария Романова с заслуженной артисткой России и Армении Верой Бабичевой начали репетировать в Москве и Санкт-Петербурге. Пьеса Майи Тульчинской – современного драматурга. Она любезно согласилась предоставить материал для постановки. За десять дней собрали моноспектакль для большой сцены. Постановка будет открытием для зрителей. Она о сегодняшнем дне, о том, что нас беспокоит, о «цифровом одиночестве", о том, что главное в жизни – это радость, любовь и внутренняя свобода. Художник по свету Илларион Пасания. Премьера спектакля будет показана абхазскому зрителю. Если долго затянется нынешняя ситуация, то мы сыграем премьеру в Москве.

Мы довели до высокой степени готовности еще один спектакль – рок-оперу «Jesus Christ Superstar». Огромная работа проделана – здесь нужна подготовка и вокальная, и хореографическая, декорации сложные, живая музыка. Мы беремся за проекты, кажущиеся не реализуемыми, особенно в условиях пандемии, когда театр не работает. А мы занимаемся репетициями и производством такого, еще и финансово затратного, спектакля. По сути, спектакль структурно готов, но покажем мы его осенью 2022 года. Режиссёр - Мария Тихонова.

Таким образом, мы подготовили семь спектаклей в 2021 году, когда театр работал всего четыре месяца.

В этом году много всего произошло в творческом плане. Каждый театр переживает сложные времена, но они закаляют нас. И мы выйдем из этих обстоятельств обновленными. Кто-то может не выдержать испытаний, но те, кто сохранят верность театру, останутся в большом выигрыше.

Амра Амичба