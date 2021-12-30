ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. Президента Абхазии Аслана Бжания поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин c наступающим Новым годом.
В поздравительном адресе говорится:
«Уважаемый Аслан Георгиевич,
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. В 2021 году российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались весьма динамично.
Уверен, что, опираясь на достигнутые результаты, мы продолжим активную совместную работу по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочнения мира и стабильности в Закавказье.
Искренне желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Абхазии – благополучия и процветания».
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