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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

Новости Четверг, 30 декабря 2021 14:38
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. Президента Абхазии Аслана Бжания поздравил Президент Российской Федерации Владимир  Путин c наступающим Новым годом.

В поздравительном адресе говорится:   

«Уважаемый Аслан Георгиевич,  

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. В 2021 году российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались весьма динамично. 

Уверен, что, опираясь на достигнутые результаты, мы продолжим активную совместную работу по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочнения мира и стабильности в Закавказье. 

Искренне желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Абхазии – благополучия и процветания».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 30 декабря 2021 14:40

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