ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. В 2021 году российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались весьма динамично.



Уверен, что, опираясь на достигнутые результаты, мы продолжим активную совместную работу по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочнения мира и стабильности в Закавказье.



Искренне желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Абхазии – благополучия и процветания».