ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК НА НОВЫЙ ГОД
Новости Четверг, 30 декабря 2021 14:48
Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. В 01.00 часов 1 января жители Сухума смогут увидеть фейерверк в честь наступления 2022 года.
Фейерверк будет запущен с площади Свободы и будет виден во всех уголках столицы. Администрация города Сухум желает всем праздничного настроения, хороших выходных, здоровья и удачи в Новом году!
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Напоминаем, что 31 декабря городской общественный транспорт для жителей и гостей столицы будет бесплатным и будет ходить до поздней ночи.
Об этом сообщает сайт столицы.
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