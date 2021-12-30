ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК НА НОВЫЙ ГОД

Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. В 01.00 часов 1 января жители Сухума смогут увидеть фейерверк в честь наступления 2022 года.

Фейерверк будет запущен с площади Свободы и будет виден во всех уголках столицы. Администрация города Сухум желает всем праздничного настроения, хороших выходных, здоровья и удачи в Новом году!