В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроект «О противодействии международной изоляции Республики Абхазия». Документ представил председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.
«Законопроект направлен на защиту основ конституционного строя Абхазии, основных прав и свобод граждан республики, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих или проживающих на законных основаниях на территории страны, в том числе, с целью туризма, осуществления трудовой, предпринимательской или иной незапрещенной законодательством Абхазии деятельности, юридических лиц – резидентов и нерезидентов РА, осуществляющих коммерческую, некоммерческую, иную незапрещенную законодательством Абхазии деятельность на территории РА или взаимодействие с резидентами Республики Абхазия», – отметил Гуния.
Законопроект устанавливает:
основные понятия, в том числе, дает легальное определение понятию «агрессивная политика по непризнанию суверенности и демократичности Республики Абхазия»;
порядок определения и отнесения к статусу субъекта агрессивной политики изоляции РА;
ответные меры противодействия агрессивной политике изоляции, в частности: запрет на въезд в Республику Абхазия;
запрет на осуществление коммерческой и некоммерческой деятельности, запрет на любые сделки на территории РА;
внесение в реестр агентов субъекта агрессивной политики изоляции Абхазия;
приостановление деятельности некоммерческих организаций;
признание деятельности неправительственных организаций нежелательной на территории Республики Абхазия;
противодействие пропаганде агрессивной политики изоляции и обеспечение информационной безопасности РА;
механизм реализации мер по противодействию международной изоляции РА.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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