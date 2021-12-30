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Абхазия Информ

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Новости Четверг, 30 декабря 2021 14:57
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В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроект  «О противодействии международной изоляции Республики Абхазия». Документ представил председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности  Илья Гуния.

«Законопроект направлен на защиту основ конституционного строя Абхазии, основных прав и свобод граждан  республики,  а также  иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих или проживающих на законных основаниях на территории страны,  в том числе, с целью туризма, осуществления трудовой, предпринимательской или иной незапрещенной законодательством Абхазии деятельности, юридических лиц – резидентов и нерезидентов РА, осуществляющих коммерческую, некоммерческую, иную незапрещенную законодательством Абхазии деятельность на территории РА или взаимодействие с резидентами Республики Абхазия», – отметил Гуния.

Законопроект устанавливает:

основные понятия, в том числе, дает легальное определение понятию «агрессивная политика по непризнанию суверенности и демократичности Республики Абхазия»;

порядок определения и отнесения к статусу субъекта агрессивной политики изоляции РА;

ответные меры противодействия агрессивной политике изоляции, в частности: запрет на въезд в Республику Абхазия;

запрет на осуществление коммерческой и некоммерческой деятельности, запрет на любые сделки на территории РА; 

внесение в реестр агентов субъекта  агрессивной политики изоляции Абхазия; 

приостановление деятельности некоммерческих организаций;

признание деятельности неправительственных организаций нежелательной на территории Республики  Абхазия;

противодействие пропаганде агрессивной политики изоляции и обеспечение информационной безопасности РА;

механизм реализации мер по противодействию международной изоляции РА.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 30 декабря 2021 15:02

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