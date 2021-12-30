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Абхазия Информ

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ПОСТОЯЛЬЦАМ ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Новости Четверг, 30 декабря 2021 15:03
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ПОСТОЯЛЬЦАМ ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. Государственный комитет по делам молодежи и спорту сделал подарки постояльцам дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба Госкомитета.

Новый год – время волшебства, и особенно важно дарить его тем, кто лишен внимания близких. Именно поэтому, в преддверии праздника, 30 декабря, коллектив Государственного комитета по делам молодежи и спорту решил отправиться в дом-интернат для престарелых и инвалидов и подарить им немного радости.  

В связи с введенными карантинными мерами на территории дома-интерната, связанными с распространением коронавирусной инфекции, у Госкомитета не было возможности поздравить постояльцев дома лично и передать им слова поддержки, пожеланий здоровья и долгих лет жизни, сладкие подарки для постояльцев были переданы директору дома.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 30 декабря 2021 15:09

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