НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ПОСТОЯЛЬЦАМ ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Новый год – время волшебства, и особенно важно дарить его тем, кто лишен внимания близких. Именно поэтому, в преддверии праздника, 30 декабря, коллектив Государственного комитета по делам молодежи и спорту решил отправиться в дом-интернат для престарелых и инвалидов и подарить им немного радости.

В связи с введенными карантинными мерами на территории дома-интерната, связанными с распространением коронавирусной инфекции, у Госкомитета не было возможности поздравить постояльцев дома лично и передать им слова поддержки, пожеланий здоровья и долгих лет жизни, сладкие подарки для постояльцев были переданы директору дома.