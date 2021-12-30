НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ПОСТОЯЛЬЦАМ ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. Государственный комитет по делам молодежи и спорту сделал подарки постояльцам дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба Госкомитета.
Новый год – время волшебства, и особенно важно дарить его тем, кто лишен внимания близких. Именно поэтому, в преддверии праздника, 30 декабря, коллектив Государственного комитета по делам молодежи и спорту решил отправиться в дом-интернат для престарелых и инвалидов и подарить им немного радости.
В связи с введенными карантинными мерами на территории дома-интерната, связанными с распространением коронавирусной инфекции, у Госкомитета не было возможности поздравить постояльцев дома лично и передать им слова поддержки, пожеланий здоровья и долгих лет жизни, сладкие подарки для постояльцев были переданы директору дома.
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