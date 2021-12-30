ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ

Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. В Кабинете министров состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, под председательством премьер-министра Александра Анкваб. Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что в Абхазии вакцинировано 15133 человека. При этом он отметил, что темпы вакцинации низкие.

«Доступ в личные кабинеты для получения QR-кодов о вакцинации получили 10 тысяч человек», – сказал Бутба.

Для того чтобы не останавливать кампанию по вакцинации, прививочные пункты будут открыты и в праздничные выходные дни.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что количество вакцинированных слишком маленькое и нужно усилить работу в этом направлении.

«Альтернативы вакцинации нет, нужно это понять», – сказал он. Анкваб также обратил внимание на то, что значительная часть вакцинированных приходится на столицу – более 7.5 тысяч человек.

«Но этого тоже явно мало. Особенно плохая ситуация в районах. И мы высказываем от Координационного штаба претензии руководителям районов, сельских администрации», – сказал он.

По информации Эдуарда Бутба, за прошедшую неделю наблюдалось незначительное снижение заболевших Covid-19. При этом он сообщил, что медики готовятся к росту заболеваемости. Министр связывает это с проведением массовых торжественных мероприятий и несанкционированного митинга, прошедшего 21 декабря.

Бутба отметил, что медучреждения готовы к предстоящим праздникам, они обеспечены медикаментами и расходными материалами.

«Также при необходимости, в главном ковидном госпитале в Гудауте будет открыто дополнительное отделение», – сказал министр.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба сообщил, что за год расходы на закупку кислорода для ковидных больниц составили 43 млн рублей. На борьбу с коронавирусом в Абхазии с марта прошлого года по сегодняшний день потрачено 776 миллионов рублей. Большая часть денег ушла на приобретение медикаментов и кислорода. Продолжаются выплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Все медики получили выплаты за ноябрь и в ближайшее время будут произведены выплаты за декабрь.

Министр здравоохранения сообщил, что на сегодняшний день все медучреждения обеспечены кислородом, также закуплены необходимые резервы.

В завершение заседания Координационного штаба Александр Анкваб сказал что, действующее распоряжение Президента Абхазии об ограничительных мерах в связи с коронавирусной инфекцией остается в силе.

Анкваб отметил, что, если ситуация будет позволять, в начале следующего года будет рассматриваться вопрос о некоторых послаблениях. «Надеемся, что каникулы в школах и детских садах будут способствовать изменению ситуации с заболеваемостью COVID-19», – отметил он.

Об этом сообщает сайт Апсныпресс.