АБХАЗСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ОБРАТИЛАСЬ В ГОСДУМУ ИЗ-ЗА СЛОВ ДЕПУТАТА КОЛЕСНИКОВА
СУХУМ, 30 дек – РИА Новости. Народно-патриотический союз Абхазии, объединяющий оппозиционные и общественные организации, направил в Государственную думу РФ обращения в связи с высказываниями депутата Госдумы Олега Колесникова о событиях 21 декабря в Сухум.
Обращения направлены на имя председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и председателя комитета по вопросам депутатской этики Госдумы Валентины Терешковой.
«Находясь с визитом в Республике Абхазия, депутат Государственной думы Российской Федерации Олег Колесников в интервью Абхазскому государственному телевидению позволил себе дать неправомерную оценку митинга абхазской оппозиции, состоявшегося 21 декабря в Сухуме. Он назвал акцию «попыткой государственного переворота», – говорится в обращении.
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