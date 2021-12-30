АБХАЗСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ОБРАТИЛАСЬ В ГОСДУМУ ИЗ-ЗА СЛОВ ДЕПУТАТА КОЛЕСНИКОВА

СУХУМ, 30 дек – РИА Новости. Народно-патриотический союз Абхазии, объединяющий оппозиционные и общественные организации, направил в Государственную думу РФ обращения в связи с высказываниями депутата Госдумы Олега Колесникова о событиях 21 декабря в Сухум.



Обращения направлены на имя председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и председателя комитета по вопросам депутатской этики Госдумы Валентины Терешковой.