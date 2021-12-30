В СУХУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ПЕРЕДАНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГУРГУЛИЯ А.А., ВОУБА Г.В. И ЦКУА А.Б.

Сухум. 30 декабря 2021. Абхазия-информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия завершено расследование уголовного дела в отношении главного врача Государственного учреждения Министерства здравоохранения Республики Абхазия «Республиканская больница» Гургулия Апполона Алмасхановича, его заместителя Воуба Георгия Владимировича и штатного сотрудника больницы Цкуа Аслана Беслановича.

По данным следствия, в мае 2019 года Воуба Георгий Владимирович, занимая должность заместителя главного врача по лечебной части Государственного учреждения Министерства здравоохранения Республики Абхазия «Республиканская больница» с целью незаконного обогащения, подстрекая путем уговоров, склонил главного врача Республиканской больницы Гургулия Апполона Алмасхановича организовать оказание платных медицинских услуг - лабораторных исследований во вверенном Государственном учреждении с использованием штатных сотрудников и оборудования Блока № 2 клинико - диагностической лаборатории больницы, заведомо зная, что в соответствии с Законом Республики Абхазия «О здравоохранении» каждый гражданин Республики Абхазия имеет право на получение бесплатной медицинской помощи. Для достижения преступного замысла Гургулия А.А. и Воуба Г.В. привлекли штатного сотрудника лечебного учреждения Цкуа Аслана Беслановича, который с целью оказания содействия в совершении преступления, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

Далее, главный врач Гургулия А.А., подстрекаемый уговорами Воуба Г.В., явно превышая свои должностные полномочия, 01 июля 2019 года заключил договор оказания услуг № 30, в соответствии с которым обязал вверенное ему Государственное учреждение Министерства здравоохранения Республики Абхазия «Республиканская больница» осуществлять на безвозмездной основе лабораторные исследования и анализ биоматериала заказчику – индивидуальному предпринимателю Цкуа Аслану Беслановичу в условиях лечебного учреждения.

В период времени с 01 июля 2019 года по 21 января 2020 года с использованием государственного лабораторного оборудования врачами – лаборантами Блока №2 клинико-диагностической лаборатории больницы было произведено лабораторных исследований 788 пациентам, в результате чего извлечен доход в размере 997 647 рублей, что повлекло причинение ущерба престижу государственного лечебного учреждения, целью деятельности которой является оказание качественной бесплатной медицинской помощи, а так же принижены и дискредитированы репутация и авторитет сотрудников лечебного учреждения, в следствии чего причинены тяжкие последствия, выразившиеся в амортизации государственного оборудования на сумму 435 000 рублей и выплачена заработная плата врачам - лаборантам на общую сумму 217 582 руб.

Он же, Гургулия Апполон Алмасханович по предварительному сговору с Воуба Георгием Владимировичем в период с 23 августа 2019г. по 10 января 2020 года в целях беспрепятственного осуществления деятельности по оказанию платных лабораторных исследований биоматериалов на базе Блока №2 лаборатории больницы под фирменным наименованием «Лаборатория № 1» разработали преступную схему хищения вверенного имущества Государственного учреждения Министерства здравоохранения Республики Абхазия «Республиканская больница» – реагентов, реактивов и расходных материалов в особо крупном размере путем присвоения и растраты, выдаваемых по указанию Гургулия А.А. и Воуба Г.В. на основании подписанных последними требований из склада отделения аптеки лечебного учреждения в Блок №2 лаборатории больницы через Цкуа Аслана Беслановича.

Всего за указанный период времени совершено хищение реагентов, реактивов и расходных материалов на общую сумму 938 484,48 рублей, тем самым причинен ущерб Государственному учреждению Министерства здравоохранения Республики Абхазия «Республиканская больница» в особо крупном размере.

Подследственные вину в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 288 и частью 4 статьи 157 УК Республики Абхазия, не признали. Вместе с тем, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, протоколы следственных действий, а также иные материалы уголовного дела, объем которого составил более 14 томов. Заместителем Генерального прокурора Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело передано в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.