НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АСЛАНА БЖАНИЯ
Сухум. 1 января 2022. Абхазия-информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с наступающим Новым годом.
Акыр иаԥсоу Аԥсныжәлар!
Минуҭқәак рышьҭахь Ашықәс ҿыц ҳҭалоит. Уи иадаҳҳәалоит агәыӷра лашақәа, иҿыцу агәҭакқәа.
Иҳаҩсыз ашықәс ачымазара бааԥс иахҟьаны х,ажәлар аԥсреи абзареи ирҭагылан.
Аԥсны анҭыҵ инхо ҳауаажәлари ҳҳақьымцәеи рымч еибыҭаны, ирылшоз зегьы ҟарҵеит имариамыз аҭагылазаашьа ацәцаразы.
Иҳаҩсыз аамт.аз иҳалшаз ыҟоуп - иҳалымшаз ыҟоуп. Сара агәра згоит иааиуа ашықәсазы ҳажәҩахыр еибыҭаны, иҟоу ауадаҩрақәа ҳшыриааиуа, иацы иҳалымшаз шҳалҳаршо!
Гәык-ԥсыкала Аԥсны жәлар зегьы ирзеиӷьасшьарц сҭахуп агәабзиара, аҭынчра, аҿиара! Ҩнаҭацыԥхьаӡа иагымзааит анасыԥ, аҳәоуеиқәшәара, агэырг,ьара!
Ҽаанбзиала шәнеиааит, сыуаажәлар!
Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья!
Вот и настали последние минуты 2021 года.
2021 год был разным. Мы боролись с пандемией, изменившей наш привычный уклад жизни, столкнулись с кризисом в сфере энергетики. Несмотря ни на что, наш единый народ достойно проходит через все сложности. Хотел бы поблагодарить всех, кто помогал преодолевать эти препятствия: медицинских работников, работающих круглые сутки в красной зоне, ремонтников, которые в любое время суток и погоду с риском для жизни устраняют аварии на линиях электропередач и водопроводах, сотрудников правоохранительных органов и всех, кто самоотверженно трудится на благо нашей Родины.
Также хотел бы выразить благодарность меценатам, нашим российским друзьям за оказание помощи в решении многих вопросов.
Уверен, что наступающий год станет успешным, ведь наша страна входит в 2022 год с рядом проектов, направленных на социально - экономическое развитие. Они создадут новые рабочие места, повысят уровень благосостояния наших граждан.
Дорогие соотечественники! У нас с вами одна цель – сделать нашу страну процветающей. Уверен, что вместе мы добьемся новых высот в наступающем году и реализуем те планы, которые еще вчера казались нам невыполнимыми!
Искренне желаю всему многонациональному народу Республики Абхазия благополучия! Пусть в каждом доме царят мир, гармония и счастье!
С Новым годом! Ҽааныбзиала!
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