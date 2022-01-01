НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АСЛАНА БЖАНИЯ

Аԥсны анҭыҵ инхо ҳауаажәлари ҳҳақьымцәеи рымч еибыҭаны, ирылшоз зегьы ҟарҵеит имариамыз аҭагылазаашьа ацәцаразы.

Иҳаҩсыз аамт.аз иҳалшаз ыҟоуп - иҳалымшаз ыҟоуп. Сара агәра згоит иааиуа ашықәсазы ҳажәҩахыр еибыҭаны, иҟоу ауадаҩрақәа ҳшыриааиуа, иацы иҳалымшаз шҳалҳаршо!

Гәык-ԥсыкала Аԥсны жәлар зегьы ирзеиӷьасшьарц сҭахуп агәабзиара, аҭынчра, аҿиара! Ҩнаҭацыԥхьаӡа иагымзааит анасыԥ, аҳәоуеиқәшәара, агэырг,ьара!

Ҽаанбзиала шәнеиааит, сыуаажәлар!

Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья!

Вот и настали последние минуты 2021 года.

2021 год был разным. Мы боролись с пандемией, изменившей наш привычный уклад жизни, столкнулись с кризисом в сфере энергетики. Несмотря ни на что, наш единый народ достойно проходит через все сложности. Хотел бы поблагодарить всех, кто помогал преодолевать эти препятствия: медицинских работников, работающих круглые сутки в красной зоне, ремонтников, которые в любое время суток и погоду с риском для жизни устраняют аварии на линиях электропередач и водопроводах, сотрудников правоохранительных органов и всех, кто самоотверженно трудится на благо нашей Родины.

Также хотел бы выразить благодарность меценатам, нашим российским друзьям за оказание помощи в решении многих вопросов.

Уверен, что наступающий год станет успешным, ведь наша страна входит в 2022 год с рядом проектов, направленных на социально - экономическое развитие. Они создадут новые рабочие места, повысят уровень благосостояния наших граждан.

Дорогие соотечественники! У нас с вами одна цель – сделать нашу страну процветающей. Уверен, что вместе мы добьемся новых высот в наступающем году и реализуем те планы, которые еще вчера казались нам невыполнимыми!

Искренне желаю всему многонациональному народу Республики Абхазия благополучия! Пусть в каждом доме царят мир, гармония и счастье!

С Новым годом! Ҽааныбзиала!