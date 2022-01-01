ПОДСВЕЧЕНА ЧАСТЬ СУХУМСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ
Сухум. 1 января 2022. Абхазия-информ. По инициативе Администрации Сухума часть телевизионной башни подсвечена – от верхней площадки до купола. Работы велись уже несколько месяцев.
На одном из совещаний глава города Сухум Беслан Эшба проинформировал президента Абхазии Аслана Бжания, что до конца 2021 года верхняя часть телебашни будет подсвечена.
Работы выполнены, и это первый этап. Второй этап – подсветка остальной части телебашни, планируется выполнить в 2022 году.
Оборудование для подсветки поставляется из Китая. Работы выполняют местные скалолазы и технические работники.
Главная телевизионная башня расположена на Сухумской горе и видна из всех районов города. Телебашня ретранслирует телевизионные каналы на всей территории Абхазии.
Об этом сообщает сайт столицы.
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