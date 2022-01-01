ПОДСВЕЧЕНА ЧАСТЬ СУХУМСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ

На одном из совещаний глава города Сухум Беслан Эшба проинформировал президента Абхазии Аслана Бжания, что до конца 2021 года верхняя часть телебашни будет подсвечена.

Сухум. 1 января 2022. Абхазия-информ. По инициативе Администрации Сухума часть телевизионной башни подсвечена – от верхней площадки до купола. Работы велись уже несколько месяцев.

Работы выполнены, и это первый этап. Второй этап – подсветка остальной части телебашни, планируется выполнить в 2022 году.

Оборудование для подсветки поставляется из Китая. Работы выполняют местные скалолазы и технические работники.

Главная телевизионная башня расположена на Сухумской горе и видна из всех районов города. Телебашня ретранслирует телевизионные каналы на всей территории ​Абхазии.

Об этом сообщает сайт столицы.